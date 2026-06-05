Birleşik Krallık'ta araçlar yaşlanıyor, ancak alıcılar hâlâ yüksek kilometreden korkuyor

Yeni verilere göre, Birleşik Krallık yollarındaki araçların ortalama yaşı her zamankinden yüksek olsa da, ikinci el araç alıcıları hâlâ 100.000 milden (yaklaşık 160.000 km) fazla yol yapmış araçları satın almakta tereddüt ediyor. eBay tarafından yapılan bir ankete göre, sürücülerin %72'si odometredeki altı haneli rakamlardan çekindiğini, %52'si ise 50.000 milden fazla yol yapmış araçlardan kaçtığını belirtti. Autocar.co.uk haber veriyor.

Oysa DVLA verileri, Birleşik Krallık yollarındaki araçların ortalama yaşının şu anda 10 olduğunu gösteriyor. Bu rakam 2020'de dokuz, 2018'de ise sekizdi. Car.co.uk araştırmasına göre, araçların hurdaya ayrılma yaşı da 2021'deki 15 yıldan yaklaşık 17 yıla yükseldi. Uzmanlara göre, geçmişteki "yüksek kilometre = kullanılmaz araç" algısı bugün geçerliliğini yitirdi.

CarPod bayi merkezinin kurucusu Paul Toomer, modern araçların eskilerine göre çok daha güvenilir olduğunu ve daha uzun ömürlü olduğunu vurguluyor. Fiyatların artışı背景下, alıcıların yüksek kilometreli araçlara yaklaşımı değişmeye başladı. Örneğin, 2021 model, 125.000 millik Audi Q3 1.5 TFSI S Line yaklaşık 14.000 sterline değerliyken, aynı modelin 50.000 millik olanı 20.000 sterline mal oluyor.

İlginç olan, elektrifikasyonlu araçların da yüksek mesafeleri sorunsuz kat etmesi. Verilere göre, 93.000'den fazla hibrit araç 100.000 milden fazla yol yaptı ve bunların 32.000'i 200.000 mili aştı. Hatta Tesla Model S elektrikli araçları arasında 150.000 milden fazla yol yapan onlarca örnek bulunuyor, bu da teknolojilerin dayanıklılığına işaret ediyor.