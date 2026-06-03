Volga markası yerlileştirme için 60 milyar ruble yatırım yapacak

·53·Otomobil
Volga markası yerlileştirme için 60 milyar ruble yatırım yapacak

Volga markasını canlandırma projesi yeni bir aşamaya geçiyor. «Binek Otomobil Üretimi» (PLA) şirketi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile imzalanan 10 yıllık özel yatırım sözleşmesi kapsamında model gamını yerlileştirmek için en az 60 milyar ruble ayırmayı planlıyor. Ixbt.com'un haberine göre.

Şu anda marka gamı K40 ve K50 crossover modellerinin yanı sıra C50 sedanını içeriyor. Tüm bu modeller Geely Atlas, Geely Monjaro ve Geely Preface platformaları temelinde geliştirilmiştir. Üretim, daha önce Volkswagen ve Skoda araçlarının monte edildiği Nijniy Novgorod'daki fabrikada organize edilmiş olup, yıllık kapasitesi 110 bin araçtır.

Proje kapsamında sadece büyük parça montajı ile sınırlı kalınmayıp, içten yanmalı motorlar ve otomatik şanzıman (AKPP) üretiminin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Şirket, kendi mühendislik çözümlerini geliştirmeyi ve yerel yan sanayi tedarik zincirini oluşturmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre, projenin kapsamı ve yerlileştirme seviyesi dikkate alındığında, gerçek yatırım tutarı açıklanan 60 milyar rublenin önemli ölçüde üzerinde olabilir. Şu anda bayi merkezlerinde yüzlerce hazır araç satışların başlamasını bekliyor.

VolgaGeelyOtomobilYatırımSanayi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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