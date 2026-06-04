Toyota Alphard ve Vellfire Yenilendi: Daha Konforlu ve Uygun Fiyatlı Hibrit Versiyonlar

·76·Otomobil
Toyota Alphard ve Vellfire Yenilendi: Daha Konforlu ve Uygun Fiyatlı Hibrit Versiyonlar

Toyota, Japonya pazarındaki popüler Alphard ve Vellfire minivanlarını yeniledi. Dış tasarım neredeyse değişmeden kalırken, model gamı yeni donanım seviyeleriyle zenginleştirildi ve teknik donanım önemli ölçüde iyileştirildi. Ixbt.com'un haberine göre haber veriyor.

Alphard modelinde yeni PHEV Z donanım seviyesi eklendi. Bu değişiklik, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip versiyonu çok daha uygun fiyatlı hale getirdi; çünkü daha önce bu ünite yalnızca en pahalı Executive Lounge versiyonunda sunuluyordu. Ayrıca standart hibrit HEV G versiyonu da satışa çıktı. Araca ek olarak 19 inç jantlar, çift tavan camı, doğal ahşap kaplamalar ve 14 inç ekranlı multimedya sistemi kurulum seçeneği eklendi.

Teknik kısımdaki değişiklikler sürüş konforuna odaklanıyor. Artık Toyota Alphard, baz versiyonunda frekansa bağlı yeni amortisörlerle donatılıyor. Güç üniteleri korundu: benzinli, kendi kendini şarj eden hibrit ve şebeke şarjlı PHEV sistemleri mevcut. PHEV versiyonu yalnızca E-Four dört tekerlekten çekiş sistemiyle satılırken, diğer modeller önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olabiliyor.

İç mekanda bronz renkli detaylar standart donanıma dahil edildi. Yenilenen Toyota Alphard'ın Japonya'daki fiyatı 4.970.000 yenden (yaklaşık 31.100 dolar) başlarken, en lüks HEV Spacious Lounge versiyonu 14.850.000 yen (92.900 dolar) olarak fiyatlandırılıyor. Sportif tasarımlı Vellfire modeli ise 42.300 dolardan 68.300 dolara kadar olan fiyatlarla sunuluyor.

ToyotaAlphardVellfireMinivanOtomotiv
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yedi Koltuklu Skoda Peaq: Yeni Amiral Gemisi Crossover'ın İlk Görselleri YayınlandıBugün, 08:27Ford 2029'a Kadar Avrupa'da Ralli Tarzlı Beş Yeni Model TanıtacakBugün, 07:272005 BMW 3 Series ile 8000 Kilometre: Klasik Bir Otomobil Her Gün Sürülebilir mi?Bugün, 06:27Stellantis yeni stratejisini açıkladı: Ana odak ürün kalitesiBugün, 05:242026 Yılında 3 Bin Adet Lada Azimut ÜretilecekBugün, 02:28Lada Azimut satışa çıkmadan önce turbo motorla donatıldıBugün, 19:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan
Rusya'da RAM pick-up'larına talep keskin bir şekilde arttı: Satış hacmi yüzde 121 büyüdü