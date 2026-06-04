Toyota Alphard ve Vellfire Yenilendi: Daha Konforlu ve Uygun Fiyatlı Hibrit Versiyonlar

Toyota, Japonya pazarındaki popüler Alphard ve Vellfire minivanlarını yeniledi. Dış tasarım neredeyse değişmeden kalırken, model gamı yeni donanım seviyeleriyle zenginleştirildi ve teknik donanım önemli ölçüde iyileştirildi. Ixbt.com'un haberine göre haber veriyor.

Alphard modelinde yeni PHEV Z donanım seviyesi eklendi. Bu değişiklik, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip versiyonu çok daha uygun fiyatlı hale getirdi; çünkü daha önce bu ünite yalnızca en pahalı Executive Lounge versiyonunda sunuluyordu. Ayrıca standart hibrit HEV G versiyonu da satışa çıktı. Araca ek olarak 19 inç jantlar, çift tavan camı, doğal ahşap kaplamalar ve 14 inç ekranlı multimedya sistemi kurulum seçeneği eklendi.

Teknik kısımdaki değişiklikler sürüş konforuna odaklanıyor. Artık Toyota Alphard, baz versiyonunda frekansa bağlı yeni amortisörlerle donatılıyor. Güç üniteleri korundu: benzinli, kendi kendini şarj eden hibrit ve şebeke şarjlı PHEV sistemleri mevcut. PHEV versiyonu yalnızca E-Four dört tekerlekten çekiş sistemiyle satılırken, diğer modeller önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olabiliyor.

İç mekanda bronz renkli detaylar standart donanıma dahil edildi. Yenilenen Toyota Alphard'ın Japonya'daki fiyatı 4.970.000 yenden (yaklaşık 31.100 dolar) başlarken, en lüks HEV Spacious Lounge versiyonu 14.850.000 yen (92.900 dolar) olarak fiyatlandırılıyor. Sportif tasarımlı Vellfire modeli ise 42.300 dolardan 68.300 dolara kadar olan fiyatlarla sunuluyor.