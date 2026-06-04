Stellantis yeni stratejisini açıkladı: Ana odak ürün kalitesi

·53·Otomobil
Stellantis yeni stratejisini açıkladı: Ana odak ürün kalitesi

Stellantis grubunun Amerika markalarından sorumlu başkanı Tim Kuniskis, Yatırımcı Gününde "Ürün kraldır" vurgusu yaptı. Bu açıklama, şirketin yeni büyüme stratejisini tam olarak yansıttı. Söz konusu etkinlikte çok uluslu dev, geçmiş başarısızlıklarını aşma ve durgun pazarda büyüme sağlama planını tanıttı. Autocar.co.uk haber veriyor.

21 Mayıs'ta gerçekleştirilen bu konferans, 2022'deki etkinlikten kökten farklıydı. O zaman eski CEO Carlos Tavares, 14 markayı birleştiren yeni şirket hakkındaki vizyonunu açıklamıştı. Bu seferki değişiklikler, etkinliğin düzenlendiği yerin Amsterdam'dan Michigan eyaletine taşınmasında bile kendini gösterdi.

Şirket yönetimi artık ana odağını otomobil kalitesini artırmaya ve üretim hacmini genişletmeye yöneltiyor. Stellantis bünyesindeki Jeep, Ram, Dodge ve Chrysler gibi markalar yeni modeller üzerinde çalışıyor. Bu durum, küresel otomotiv pazarında rekabet avantajı elde etmeye hizmet edecek.

Uzmanlara göre Stellantis, bu cesur adımla yalnızca geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarda değil, elektrikli ve hibrit segmentlerinde de konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirketin yeni planı yatırımcılarda büyük ilgi uyandırdı ve gelecekteki büyüme hızlarına dair güven aşıladı.

StellantisOtomobilStratejiCarlos TavaresJeep
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

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