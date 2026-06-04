2005 BMW 3 Series ile 8000 Kilometre: Klasik Bir Otomobil Her Gün Sürülebilir mi?

2005 model bir otomobili uzun süreli teste tabi tutmamın üzerinden tam yirmi yıl geçti. Bugün ise karşımızda o dönemin efsanesi, E46 nesli BMW 330Ci coupe duruyor. Bu otomobil, ilk çıktığı zamanki kadar mükemmel olmasa da cazibesini hala koruyor. Kaputunun altında 5900 devirde 228 beygir güç ve 3500 devirde 332 Nm tork üreten 3.0 litrelik altı silindirli atmosferik motor bulunuyor. Autocar.co.uk bu konuda haber veriyor.

Bu BMW 330Ci, altı vitesli manuel şanzıman, arkadan itiş ve hidrolik direksiyon ile donatılmıştır. Modern otomobillerin aksine, burada ses seviyesini ayarlamak için gerçek bir düğme bulunur ve yol işaretlerini okuyamadığında sinir bozucu uyarılar vermez. 89.000 mil (yaklaşık 143.000 km) yol kat etmiş bu örnek, eBay üzerinden 8.990 sterline satın alındı ve modern konfor özellikleri eklemek için birkaç bin sterlin daha harcandı.

Araca akıllı telefon entegrasyonu, geri görüş kamerası, araç kameraları, GPS takip cihazı, kör nokta monitörleri ve head-up display (HUD) gibi teknolojiler eklendi. Buna rağmen, 20 yaşındaki BMW 330Ci'nin sürüş deneyimi değişmedi. Modern elektrikli otomobillerin yanında oldukça alçak görünüyor. Uzunluğu 4,5 metre olmasına rağmen genişliği 1,8 metreden azdır, bu da onu dar sokaklarda manevra yapmak için oldukça uygun kılar.

İç mekanda malzeme kalitesi ve ergonomi hala üst düzeyde. Elektrikli koltuklar biraz yıpranmış olsa da konfor ve desteğini iyi koruyor. Direksiyon simidi mükemmel şekilde ayarlanabiliyor ve tüm temel kontroller tam olması gerektiği yerde. En önemlisi, burada anahtarı takmak için özel bir yuva var; bu, gerçek sürücüler için tasarlanmış klasik dönemin son örneklerinden biridir.