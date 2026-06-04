Ford Avrupa pazarına dönüyor: Fiesta, Bronco ve yeni crossoverlar

·62·Otomobil
Ford Avrupa pazarına dönüyor: Fiesta, Bronco ve yeni crossoverlar

Ford şirketi, önümüzdeki dört yıl içinde Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği pazarları için beş yeni model tanıtacağını duyurdu. Bunlar arasında efsanevi Fiesta ismini yeniden canlandırması beklenen yeni bir elektrikli hatchback de bulunuyor. Ford'un Avrupa'daki binek otomobil bölümünün başkanı Jim Baumbick, yeni modellerin Ford markasının zengin mirasına uygun bir sürüş dinamiğine sahip olacağını vaat etti. Bu konuda Autocar.co.uk haber veriyor.

Yeni model serisi arasında çok enerjili (multi-energy) bir Bronco tarzı SUV, Renault platformu üzerine inşa edilecek bir crossover ve Geely ile iş birliği içinde üretilmesi beklenen iki adet plug-in hibrit crossover yer alacak. Ford, Fiesta ve Focus gibi modelleriyle onlarca yıl boyunca Avrupa satış sıralamalarında liderlik etmiş olsa da, son yıllarda bu modellerin üretimini durdurması nedeniyle pazar payını biraz kaybetmişti.

Şirketin yenilenen stratejisi, bölgedeki satışların %80'ini oluşturan B ve C segmentlerine odaklanıyor. Tüm yeni modellerin uzunluğu 4,0 metre ile 4,65 metre arasında olacak. Yeni serinin başrol oyuncularından biri, ABD pazarında başarı kazanan Bronco ailesinin bir parçası olacak kompakt bir SUV olacak. Bu model, 2028 yılından itibaren Ford'un Valensiyadaki fabrikasında Kuga modeliyle birlikte üretilecek.

Ayrıca, 2028 yılında Renault ile iş birliği içinde yeni bir elektrikli hatchback ve crossover üretilmesi planlanıyor. Bu araçlar, Renault 5 ve Nissan Micra modellerinde kullanılan RGMP Small platformuna dayanacak. Ford yetkilileri, bu otomobillerin benzersiz tasarıma ve ralli tarzı sürüş özelliklerine sahip olacağını, bunun da onları rakiplerinden ayıracağını vurguluyor.

FordFiestaBroncoElektrikli AraçCrossover
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

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