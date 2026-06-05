Çok katlı binaların tescilinde yeni dijital düzen yürürlüğe girdi

Ülkemizde dijital teknolojilerin devlet hizmetlerine uygulanması ve halk için gereksiz bürokratik engellerin kaldırılmasına yönelik reformlar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu yılın 1 Haziran'ından itibaren Özbekistan gayrimenkul piyasası ve kadastro sisteminde gerçekten devrim niteliğinde değişiklikler dönemi başladı. Artık çok katlı konut binalarının ve bunlardaki dairelerin belgelendirme süreçleri tamamen yeni bir sisteme geçirildi.

Devlet Kadastro Odası, çok katlı bina ve yapıların tescili, kadastro belgelerinin hazırlanması ve mülkiyet haklarının tescili süreçlerinin modern UZKAD sistemi aracılığıyla tamamen dijital formata geçirildiğini duyurdu. Yeni düzen, binaların inşaat sonrası kullanıma kabul edilmesinden başlayarak, hazır kadastro pasaportunun verilmesi ve devlet siciline kaydedilmesine kadar tüm aşamaları kapsar.

Elektronik haritalar ve ortak pasaport: Başlıca yenilikler

Bu sistemin hayata geçirilmesiyle çok katlı binalardan daire satın alan vatandaşlar ve inşaat müteahhitleri için bir dizi kolaylık sağlandı. Sistemin en önemli avantajları aşağıdaki alanlarda ortaya çıkmaktadır:

Tek elektronik kayıt: Binadaki tüm daireler, ticari amaçlı olmayan taşınmazlar ve sakinler için ortak olan mülkler (bodrum katları, koridorlar, çatı kısmı) tek ve merkezi bir veri tabanında sıkı bir şekilde kaydedilir.

Tek ortak pasaport: Daha önce her mülk ayrı ayrı ele alınıyorken, artık tüm çok katlı bina için tek bir müteşekkil kadastro belgesi oluşturulmaktadır.

Dijital coğrafi haritalar: Binaların ve dairelerin iç ve dış dijital çizimleri (planları) etkileşimli çevrimiçi haritaya yerleştirilir ve gerçek zamanlı olarak yansıtılır.

Yolsuzluğa son: Tüm süreçlerin çevrimiçi formata geçmesi, kağıt işlerini, uzun kuyrukları ve devlet dairelerindeki insan faktörünü en aza indirerek şeffaflığı sağlar.

Mülk sahipleri için hangi kolaylıklar sağlanıyor?

Kadastro alanındaki bu dijital reformlar, öncelikle sıradan vatandaşların mülkiyet haklarının dokunulmazlığını garanti etmeye hizmet eder.

Yeni sistemin öncelikli yönleri Sakinler ve mülk sahipleri için faydası Süreçlerin hızlanması Yeni inşa edilen binaların tescili ve belge alınma süresi birkaç kat kısalır. Hukuki korumanın güçlendirilmesi Dijital veritabanındaki bilgilerin sahtelenmesi imkansız hale gelir ve mülk sahiplerinin hakları maksimum düzeyde korunur. Uzaktan hizmet Mülke ilişkin bilgileri istediğiniz zaman çevrimiçi olarak kontrol etme imkanı yaratılır.

Zamin yorumu: Çok katlı binalardan daire satın alırken, kadastro belgelerinin gecikmesi veya bir dairenin birden fazla kişiye satılması gibi dolandırıcılık vakaları sıkça duyulurdu. UZKAD sisteminin tam olarak devreye alınması bu tür sorunlara tamamen son verecektir. Binanın temelinden çatısına kadar elektronik haritada mühürlenmesi, gayrimenkul piyasasında gerçek bir temizlik ve adalet döneminin başladığının göstergesidir.

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