Taşkent'te 1 Eylül'den itibaren otobüslerde ulaşım ücreti ödeme düzeni değişiyor

·84·Özbekistan
Taşkent'te 1 Eylül'den itibaren otobüslerde ulaşım ücreti ödeme düzeni değişiyor

«Şehir yolcu taşımacılığı sistemini daha da geliştirmeye yönelik ek tedbirler hakkında» hükümet kararı kabul edildi. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı Basın Hizmeti bilgi verdi.

Karara göre, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Taşkent şehir otobüslerinde otobüse binerken ulaşım ücretini ödeme düzeni yürürlüğe girecektir. Yolcular, ödemeyi validatör aracılığıyla ulaşım kartı, banka kartı, akıllı telefon veya diğer temassız elektronik ödeme araçları (NFC, QR, biyometrik vb.) kullanarak gerçekleştirebilir. İndirimli seyahat hakkına sahip kişiler ise sosyal veya ulaşım kartını validatöre okutarak bunu doğrular.

Belirlenen düzende ödeme yapılmaz veya doğrulanmazsa, yolcu biletsiz seyahat etmiş sayılır.

Ayrıca, sürücü dahil 60 ve daha fazla yolcu taşımak üzere tasarlanmış, «Euro-5» ve daha yüksek çevresel gerekliliklere uygun yeni otobüs, elektrobus ve troleybüslerin ithalatında 31 Aralık 2027 tarihine kadar hurda toplama vergisinin sıfır oranı uygulanacaktır.

Buna ek olarak, cari yılın 1 Eylül tarihine kadar başkentin toplu taşıma araçları ve şehir banliyö demiryolu seferleri için entegre tek bir ödeme sisteminin uygulanması planlanmaktadır.

TaşkentUlaşımÖdemeOtobüslerÖzbekistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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