Özbekistan'da bir kilo pilavın yeni fiyatları açıklandı

·57·Özbekistan
Özbekistan'da bir kilo pilavın yeni fiyatları açıklandı

Özbekistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi, Mayıs 2026 için "Pilav Endeksi" sonuçlarını yayınladı. Buna göre, ülkedeki bölgelerde bir kilogram pilav hazırlamak için harcanan ürünlerin maliyeti belli oldu.

Hesaplamalara göre,

• Karakalpakistan Cumhuriyeti — 103.557 sum;

• Andican ili — 113.198 sum;

• Buhara ili — 115.466 sum;

• Cizzak ili — 115.970 sum;

• Kaşkaderya ili — 117.746 sum;

• Nevai ili — 116.889 sum;

• Namangan ili — 115.801 sum;

• Semerkand ili — 119.998 sum;

• Surhanderya ili — 117.800 sum;

• Sirderya ili — 111.471 sum;

Taşkent ili — 119.694 sum;

Fergana ili — 122.884 sum;

• Harezm ili — 114.394 sum;

• Taşkent şehri — 125.126 sum.

Belirtildiği üzere, bu göstergeler pilav hazırlamak için gerekli ürünlerin fiyatlarına dayanmaktadır ve bölgelerde satılan hazır pilavın bir kilogramının fiyatını yansıtmamaktadır.

Bilgi için, "Pilav Endeksi" Ocak 2020'den beri uygulanmaktadır. Bu endeksin oluşturulması sürecinde, cumhuriyetin tüm bölgelerinde 1 kilogram pilav hazırlamak için harcanan ürün miktarı incelenmektedir. Buna dayanarak, toplu yemek hizmetleri veren kuruluşlarda bir porsiyon pilavın ortalama maliyeti de değerlendirilmektedir.

Uzmanlar, pilavın ana bileşenleri olan pirinç, et, havuç, soğan ve yağ fiyatlarındaki değişikliklerin piyasadaki genel fiyat dinamiklerini izlemeye olanak tanıdığını belirtiyor. Ayrıca, bölgeler arasındaki pilav hazırlama maliyetlerinin karşılaştırılması, yaşam maliyetlerini kıyaslamayı mümkün kılıyor.

Tablo verilerine göre, Mayıs ayında hiçbir bölgede bir kilogram dana eti 100 bin sumdan ucuz değildi. Şubat ayında et 70-80 bin sum civarında bulunabilirken, şu anda en pahalı et Fergana ilinde — 126.972 sum, en ucuzu ise Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde — 103.549 sum olarak kaydedildi.

ÖzbekistanÖzbekistan Ulusal İstatistik KomitesiTaşkentFerganaKarakalpakstan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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