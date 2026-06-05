Taşkent'te 60 hektarlık kimya kümesi oluşturulacak

·38·Özbekistan
Taşkent'te 60 hektarlık kimya kümesi oluşturulacak

Taşkent'in Mirzo Ulug'bek ilçesinde kimya sanayisi için bilimsel-üretim ve eğitim kümesi kurulacak.

60 hektarlık alanda oluşturulacak proje, ileri bilim, sektörel eğitim ve üretimi tek bir bölgede birleştirecek.

Güney Kore ile iş birliği içinde Kimya Teknolojileri İnovasyon Merkezi açılacak.

Yeni merkezde bilimsel-deneysel ve pilot çalışmaların maliyetlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak.

2025 yılı sonuna kadar Taşkent Kimya Teknolojisi Enstitüsü ile Mendeleev adındaki Rusya Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nin şubesi küme bölgesine taşınacak.

Kümenin oluşturulması, kimya sektörüne inovasyonların daha hızlı entegre edilmesi ve uluslararası düzeyde personel yetiştirilmesine yöneliktir.

TaşkentMirzo Ulugbek BölgesiGüney KoreTaşkent Kimya Teknolojileri EnstitüsüMendeleev Rus Kimya Teknolojileri Üniversitesi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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