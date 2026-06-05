Saide Mirziyoyeva Semerkant'ta BM ve GEF liderleriyle görüştü (fotoğraf)

·61·Özbekistan
Saide Mirziyoyeva Semerkant'ta BM ve GEF liderleriyle görüştü (fotoğraf)

Antik ve ebedi genç Semerkant şehri, bir sonraki büyük uluslararası toplantıya — Küresel Çevre Fonu (GEF) Asamblesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu prestijli etkinlik çerçevesinde bu yılın 5 Haziran tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saide Mirziyoyeva, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı — BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ve Küresel Çevre Fonu'nun baş icra direktörü Claude Gascon ile üst düzeyde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Saide Mirziyoyeva Semerkant'ta BM ve GEF liderleriyle görüştü (fotoğraf)

Görüşme dostane, yapıcı ve karşılıklı güven atmosferinde geçti; burada sadece Özbekistan'ın değil, tüm Orta Asya bölgesinin geleceği için ilgili çevresel sorunlar detaylıca tartışıldı.

Ekolojik sürdürülebilirlik yolundaki öncelikli yönler

Saide Mirziyoyeva Semerkant'ta BM ve GEF liderleriyle görüştü (fotoğraf)

Diyalog sırasında taraflar, bugün küresel iklim değişikliği döneminde bölgemizin karşı karşıya olduğu en acil ve hassas konulara özel önem verdi. Özellikle, sohbet sırasında aşağıdaki önemli yönler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu:

  • Çölleşme ile mücadele: Toprakların verimliliğini kaybetmesi (bozulması) ve çöle dönüşmesinin önlenmesi tedbirleri.

  • Hava temizliği: Atmosfer havası kalitesinin sürekli izleme sistemlerinin geliştirilmesi.

  • Biyolojik çeşitlilik: Bölgenin eşsiz doğasının, bitki ve hayvan varlığının korunması.

  • Kaynakların akılcı kullanımı: Doğal zenginliklerin ve su kaynaklarının tasarruflu yönetilmesi.

Uluslararası işbirliğine yüksek takdir

Saide Mirziyoyeva Semerkant'ta BM ve GEF liderleriyle görüştü (fotoğraf)

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saide Mirziyoyeva, görüşmenin sonuçlarına ilişkin resmi sayfasında samimi düşüncelerini paylaştı. Burada, ülkemizde çevre alanında yürütülen kapsamlı reformların uluslararası toplum tarafından yüksek değerlendirildiği özellikle vurgulandı.

Uluslararası kuruluşlar

İşbirliğindeki temel hususlar

UNEP (BM Çevre Programı)

Ülkemizdeki 'yeşil' reformların sistematik olarak desteklenmesi ve uluslararası standartların uygulanması.

GEF (Küresel Çevre Fonu)

Semerkant'ta tarihi Asamble'yi üst düzeyde organize etmek ve pratik çevresel çözümleri teşvik etmek.

Saide Mirziyoyeva mesajında, saygın misafirlere Özbekistan'daki çevresel girişimlere gösterdikleri pratik destekler için derin minnettarlığını ifade etti ve Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı bu tarihi toplantının başarılı geçmesini kutladı.

Zamin bakış açısı: Semerkant'ta BM ve Küresel Çevre Fonu'nun üst düzey yönetiminin katılımıyla gerçekleşen bu Asamble, Özbekistan'ın 'yeşil gündemi'nin dünya topluluğunun dikkat merkezinde olduğunu gösteriyor. Çölleşme, hava kalitesi ve Aral felaketinin sonuçlarıyla mücadele eden bölgemiz için bu tür büyük fonların finansal ve teknik desteği hava ve su kadar gereklidir. Bu görüşme, ülkemizde çevre koruma yolunda yeni projelerin başlamasına hizmet edecektir.

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Saida MirziyoyevaSemerkandBMGEFInger Andersen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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