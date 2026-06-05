Otabek Shukurov Kanada yenilgisi hakkında açık konuştu...

Özbekistan milli takımının liderlerinden Otabek Shukurov, Dünya Kupası öncesi takım etrafındaki önemli konular hakkında açıkça konuştu. SPORTS.uz Site gazeteci Bilolbek Imomov ile yaptığı kısa röportajda futbolcu, Kanada maçındaki yenilgi, saha ortasındaki sorunlar, milli takımdaki iç atmosfer, Dünya Kupası beklentileri ve kadroya çağrılmayan oyuncuların sosyal medya paylaşımları hakkında konuştu.

Kanada ile oynanan hazırlık maçının ardından taraftarlar ve gazeteciler çoğunlukla Özbekistan milli takımının saha ortasındaki performansını tartıştı. Bazıları orta sahada çok fazla boşluk olduğunu, takımın top kontrolünde zorlandığını ve rakibin baskısına yeterince karşılık veremediğini belirtti.

Otabek Shukurov bu eleştirilere yanıt verirken, öncelikle Kanada maçında takımın merkezde beklenen seviyede oynayamadığını kabul etti. Kendisinin de sakatlıkla sahaya çıktığını ve ağrının tam hareket etmesine izin vermediğini açıkça söyledi.

"Kanada maçında ortada iyi hareket edemedik. Dürüst olmak gerekirse, sakatlıkla oynadım. Bu sakatlık koşmama hiç izin vermedi," dedi Shukurov.

Futbolcunun bu sözleri maçtaki bazı durumları açıklıyor. Saha ortasındaki bir oyuncu için koşmak, pozisyon hızla değiştirmek, rakip baskısına direnmek ve savunma ile hücumu bağlamak çok önemlidir. Eğer orta saha oyuncusu ağrıyla oynarsa, bunun tüm takımın oyununu etkilemesi doğaldır.

Shukurov takımın taktik yapısı hakkında da durdu. Ona göre, Özbekistan uzun süredir saha ortasında iki orta saha oyuncusuyla oynuyor. Rakipler ise genellikle 3 veya 4 orta saha oyuncusuyla hareket ederek merkezde sayısal üstünlük sağlıyor.

"Uzun süredir ortada 2 oyuncuyla oynuyoruz, rakiplerimiz ise bize genellikle 3 veya 4 orta saha oyuncusuyla direniyor. Bu taktikte onlara topu vermek zorunda kalıyorsunuz, bu yüzden kontra atak futbolu oynamaya çalışıyoruz," dedi.

Burada önemli bir taktik nokta var. Eğer takım merkezde daha az oyuncuyla oynarsa, topu uzun süre kontrol etmek zorlaşır. Böyle durumlarda ana silah hızlı kontra ataklar, kanatlar üzerinden çıkmak ve rakip hatalarından yararlanmak olur. Shukurov da milli takımın sonuca odaklı futbolu seçtiğini vurguladı.

Bununla birlikte, Otabek kendisinin de saha ortasında 3 veya 4 oyuncuyla oynamayı tercih ettiğini gizlemedi. Ona göre, en az üç orta saha oyuncusuyla oynamak takıma merkezde daha fazla denge sağlayabilir. Ancak milli takımda önceliğin sonuç olduğunu, güzel oyunun sonuçla desteklenmemesi durumunda yine de eleştiriye neden olabileceğini söyledi.

"Elbette, biz de orta sahada 3 veya 4 kişiyle oynamak istiyoruz. En azından ortada 3 kişiyle sahada hareket etsek iyi olurdu. Ama milli takımda öncelik sonuçtur," diye ekledi.

Kanada maçı Shukurov için şahsen de zor geçti. Maçtan önce oynama niyeti olmadığını, ancak ayağındaki ağrıya rağmen sahaya çıkmak zorunda kaldığını belirtti. İkinci yarıda ise ağrı ve fiziksel zorluklar nedeniyle oyundan alındı.

"Dürüst olmak gerekirse, maçtan önce oynama niyetim yoktu, ama ayağımın ağrısına rağmen oynamak zorunda kaldım," dedi futbolcu.

Yenilginin ardından taraftarların eleştirisinin artması doğaldır. Ancak Shukurov, futbolda bir takımın kazanırken diğerinin kaybettiğini hatırlattı. Ona göre, ne Dünya Kupası'nda ne de hazırlık maçlarında kolay rakip yoktur. Özellikle dünya kupası seviyesinde her takım kendi hedefi ve tarzıyla sahaya çıkar.

Otabek, bazı taraftarların takımdan çok büyük sonuçlar beklediğini anlıyor. Ancak futbolu derinlemesine anlayan insanların bu sonuçlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu iyi bildiğini vurguladı. Bu acı ama gerçek bir söz: Dünya Kupası, "kolay puan" dağıtılan bir turnuva değildir.

Shukurov'a göre, Özbekistan milli takımının önüne gruptan çıkma görevi konuldu. Takım öncelikle bu hedefe doğru hareket edecek. Grup çok güçlü: rakiplerin seviyesi, tecrübesi ve bireysel potansiyeli yüksek.

"Önümüze gruptan çıkma görevi konuldu. Öncelikle, bunu başarmaya çalışacağız. Grubumuz da çok güçlü bir grup olarak kabul ediliyor. İlk maça doğru hazırlanırsak, inşallah iyi sonuçlar alırız," dedi.

Röportajda milli takımdaki iç atmosfer hakkında da soru soruldu. Shukurov, takım içindeki durumun iyi olduğunu, oyuncular arasında sorun olmadığını vurguladı. Ona göre, şu anda takım ağır yüklemelerle antrenman yapıyor, bu durum Kanada maçında da hissedildi.

"Milli takımda iç atmosfer mükemmel, her şey yerinde. Yine de şu anda yüksek yüklemelerle antrenman yapıyoruz, Kanada maçında da bu hissedildi. Çünkü hocalarımız fiziksel durumumuzu iyileştirmeye odaklanıyor," dedi Shukurov.

Bu da önemli bir nokta. Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecinde futbolcular genellikle ağır yüklemeler altındadır. Böyle zamanlarda hazırlık maçlarında takım hafif, çevik ve tam güçte görünmeyebilir. Teknik ekip fiziksel altyapıyı güçlendirirse, bazı maçlarda yorgunluk hissedilmesi doğaldır. Daha sonra yüklemeler azaltılır ve oyuncular ana turnuvaya zinde bir şekilde hazırlanır.

Shukurov, Dünya Kupası'na çağrılmayan oyuncuların post, story veya podcast paylaşımları hakkında da görüş bildirdi. Ona göre, her futbolcu milli takımla dünya kupasına katılmak ister. Ancak bu konuda nasip, kader ve hocaların kararı devreye girer.

"Elbette, tüm futbolcular milli takımla dünya kupasına katılmak, takımına yardım etmek ister. Bu nasip ve kaderle ilgilidir. Allah nasip ederse gidersiniz, etmezse oynayamazsınız," dedi.

Bununla birlikte, Otabek kiminin röportaj vermesinin, post veya story atmasının her futbolcunun kişisel isteğine bağlı olduğunu söyledi. Ancak çalışan futbolcuların Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettiği görüşünü de dile getirdi. Futbolcunun sözlerinde hem empati hem de gerçekçilik var: kadro seçimi her zaman kimine sevinç, kimine acı getirir.

Röportajın sonunda Shukurov taraftarlara seslendi. Halktan milli takımı desteklemesini ve dua etmesini istedi. Kanada yenilgisinden sonra çoğu kişinin takımı eleştirdiğini, ancak bu durumun belki de milli takımın lehine işleyebileceğini vurguladı.

"Halkımızdan bizi desteklemelerini ve dua etmelerini rica ediyorum. Sadece Kanada ile oynadığımız hazırlık maçını kaybettikten sonra herkes kötü yazıyor, belki bu bizim lehimize işler," dedi Shukurov.

Ona göre, Özbekistan'ın ilk kez Dünya Kupası'na katılması büyük bir deneyim olacak. Milli takım hemen devasa sonuçlar vaat etmiyor, ancak tüm gücüyle mücadele etmeyi, iyi oyun sergilemeyi ve ülkeye onurlu bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

Bu sözlerde takım içindeki gerçek ruh hali hissediliyor. Hayal var, güven var, ancak duruma aşırı romantik bir bakış yok. Özbekistan ilk kez dünya kupasına çıkıyor ve bu yolda her maç, her hata, her eleştiri deneyime dönüşüyor.

Shukurov'un röportajı taraftarlar için önemli bir şeffaflık oldu. Yenilgiyi gizlemedi, ortadaki sorunu kabul etti, sakatlığından bahsetti, taktik yapıyı açıkladı ve halktan destek istedi. Bu, bir futbolcudan gelen basit, samimi ve gerekli bir yanıttır.

Şimdi asıl görev, Kanada'daki dersleri doğru şekilde almak. Dünya Kupası'nda Portekiz, Kolombiya ve Kongo gibi rakiplerle karşılaşılacak. Orada her boşluk cezalandırılabilir, her hata gole dönüşebilir. Demek ki, hazırlık sürecindeki eleştiriler, yenilgiler ve acı sonuçlar boşa gitmemeli.

Özbekistan milli takımı ilk dünya kupasına yol alıyor. Bu büyük bir şans, büyük bir sorumluluk ve büyük bir sınav. Shukurov'un dediği gibi, halk destek olursa ve futbolcular tüm güçlerini verirse, takım bu tarihi turnuvada sözünü söylemeye çalışacaktır.