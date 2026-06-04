Shavkat Mirziyoyev Hong Kong heyetini kabul etti: anlaşmalar imzalandı

Özbekistan'ın uluslararası alandaki diplomatik ve ekonomik bağları yeni zafer zirvelerini fethetmeye devam ediyor. Bu yılın 4 Haziran tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkemizi ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Siangang (Hong Kong) Özel İdari Bölgesi İdaresi Başkanı Li Jiaçao liderliğindeki nüfuzlu bir heyeti kabul etti.

Üst düzeyde gerçekleşen görüşmenin başında, misafir heyet başkanı devlet başkanımıza Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Si Cinping'in en samimi ve dostane dileklerini iletti.

Özbekistan ve Çin arasındaki stratejik ortaklık

Diyalog sırasında, son dönemde iki devlet arasındaki dostluk bağlarının ve yeni yüzyıldaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin tarihi bir seviyeye yükseldiği özellikle vurgulandı. İkili anlaşmalar tutarlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Özellikle, bu yılın Mayıs ayında Pekin'de Hükümetlerarası Komisyon toplantısının, Si'an şehrinde Üçüncü Bölgelerarası Forum'un düzenlenmesi ve Hong Kong'da ekonomik forum düzenlenip Özbekistan Ticaret Evi'nin açılması bunun açık kanıtıdır.

Taşkent şehrine Hong Kong'un önde gelen iş dünyası temsilcilerinden oluşan büyük bir heyetin gelmesinin bu olumlu ivmeyi daha da canlandıracağına olan inanç dile getirildi.

En önemli haber: Yakında vizesiz rejim uygulanacak!

Görüşme sonuçlarına göre, ülkemiz halkı ve girişimcileri için gerçekten sevindirici ve hoş olan bir dizi tarihi anlaşmaya varıldı:

Vizesiz rejim: Yakın gelecekte Özbekistan ve Hong Kong arasında karşılıklı olarak vizesiz rejim uygulanacak;

Doğrudan uçuşlar: İki noktayı birbirine bağlayan doğrudan havayolu seferleri ve uygun konsolosluk hizmetleri başlatılacak;

İş Konseyi: Karşılıklı projeleri koordine edecek Ortak İş Konseyi kurulacak ve özel bir 'yol haritası' kabul edilecek.

İnovasyon ve gelecek teknolojileri işbirliği

Hong Kong ile ekonomik ve sanayi işbirliğini genişletme çerçevesinde, dünya pazarında en popüler olan aşağıdaki öncelikli alanlarda kapsamlı bir işbirliği programı geliştirilecek:

İşbirliğinin öncelikli alanları Gelişim perspektifleri Yüksek teknolojiler Yapay zeka, fintek ve yenilikçi girişimler Modern ekonomi 'Yeşil' enerji, dijital ekonomi ve biyoteknolojiler Sosyal alan Modern eğitim sistemi, turizm ve kültürel değişimler

Editörün yorumu: Dünyanın büyük finans ve inovasyon merkezi Hong Kong ile doğrudan vizesiz rejimin ve havayolu seferlerinin başlatılması, hemşehrilerimiz, özellikle iş dünyası temsilcileri ve seyahat tutkunları için eşi benzeri görülmemiş yeni fırsatların kapısını açacak.

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