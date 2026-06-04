Taşkent'in ısıtma sistemi 2028 yılına kadar yenilenecek

Taşkent Hakimi Şevket Umurzakov, 5 Numaralı Isıtma Merkezini ziyaret ederek 2026–2028 yılları için enerji ve belediye altyapısının geliştirilme planlarını sundu.

Projeler, sadece Uchtepa ilçesinde değil, tüm başkentteki ısıtma sorunlarının sistematik olarak çözülmesini hedefliyor.

Reformun ana yönlerinden biri kojenerasyon teknolojilerinin uygulanmasıdır. Bu sayede ısı ve elektrik enerjisi eş zamanlı üretilerek enerji verimliliği artırılacaktır.

Ayrıca, eskimiş boru hatları aşamalı olarak değiştirilecektir. Öncelikle sık arızaların yaşandığı ve halktan en çok şikayet gelen bölgelere odaklanılacaktır.

Sistemlerin modernizasyonu ile kaynakların kesintisiz temini sağlanacaktır. Isı iletimindeki kayıpların azaltılması da temel görevlerden biri olarak belirlenmiştir.

Şevket Umurzakov'un belirttiğine göre, altyapı durumu en ağır olan bölgeler, kamu önerileri temelinde öncelikli olarak ele alınacaktır.