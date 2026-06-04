Emekliler için sanatoryum biletleri almada yeni sistem uygulanıyor

·76·Özbekistan
Emekliler için sanatoryum biletleri almada yeni sistem uygulanıyor

Yıllar boyunca çeşitli alanlarda fedakarca çalışan ve bugün hak ettiği dinlenmenin tadını çıkaran saygıdeğer gazilerimiz ve emeklilerimiz için çok hoş ve sevindirici bir haberimiz var! Yaşlı nesil temsilcilerinin sağlığını güçlendirmek ve tıbbi-sosyal hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla önemli bir girişim öne sürüldü.

Özbekistan Halk Demokratik Partisi (ÖHDP) bünyesindeki "Munozara Maydoni" kulübünün son toplantısında, emeklilik yaşındaki vatandaşlarımızın sosyal desteklenmesine yönelik yeni bir sistem projesi genişçe tartışıldı. Bu projenin ana amacı, yıllar içinde biriken ve emekliler için gereksiz zorluklar yaratan sağlık tesislerindeki uzun kuyrukları tamamen ortadan kaldırmaktır.

Gaziler için hangi kolaylıklar sağlanacak?

Yeni sistem çerçevesinde, emeklilerin kaliteli dinlenmesini ve tedavisini sağlamak için aşağıdaki devrimci değişikliklerin uygulanması önerilmektedir:

  • Üyeliğin korunması: Vatandaşlar, emeklilik yaşına ulaşıp resmi olarak çalışma hayatlarını sonlandırdıktan sonra bile, uzun yıllar faaliyet gösterdikleri sendika üyeliği statülerini tamamen koruyacaklardır.

  • Ayrı ve adil mekanizma: Deneyimli çalışma gazileri için kurumsal sanatoryumlara verilen özel biletlerin dağıtımına ilişkin genel kuyruktan bağımsız, şeffaf ve alternatif bir sistem geliştirilecektir.

Emekliler ve çalışanların fırsat eşitliği sağlanıyor

Bu kapsamlı tedbirlerin hayata geçirilmesi sonucunda, yaşlı hemşehrilerimiz de şu anda işletme ve kuruluşlarda çalışan personelle aynı koşullarda ve eşit haklar temelinde modern kurumsal sağlık merkezlerinden ve konforlu sanatoryumlardan yararlanma imkanına sahip olacaklardır.

Uygulanan kolaylıklar

Emekliler için beklenen sonuçlar

Sendika üyeliği

Emeklilikten sonra ayrıcalıklardan yararlanma

Alternatif dağıtım sistemi

Sanatoryumlardaki uzun yıllara dayanan kuyrukların sona ermesi

Sosyal eşitlik

Çalışan personelle aynı statüde dinlenme

Bu girişim, ülkemizde insan onurunu yüceltmeye, hayatını Vatanın gelişimine adayan çalışma gazilerinin sosyal korunmasını daha da güçlendirmeye ve sağlıklarının yeniden kazanılmasına hizmet edecektir.

Editörden alıntı: Babalarımızın ve annelerimizin sağlığı, hanelerimizin bereketi ve huzurudur. Yaşlılarımız için yaratılan bu tür kolaylıkların şüphesiz ömürlerine ömür katacağı kesindir. Devletimizin himayesinde her zaman sağlıklı olun, sevgili gaziler!

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ÖzbekistanEmeklilikSanatoryumSosyal KorumaReform
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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