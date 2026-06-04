Gençler için iş ve eğitim amaçlı avantajlı kredi tahsisi başlıyor

Ülkemizde yaşayan, girişimci, bilgili ve kendi işini kurma arzusunda olan gençler için gerçek bir bayram hediyesi olacak çok güzel ve önemli bir haber var! Ülkemizde genç neslin her yönden desteklenmesi, modern meslekleri edinmelerine yardımcı olunması ve girişimcilik girişimlerine kanat verilmesi amacıyla büyük bir devlet programı başlatıldı.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ülkede «Gençlik İşletmesi» programının geniş çapta uygulanması ve tutarlı bir şekilde hayata geçirilmesine ilişkin özel karar (PQ-210 sayılı, 01.06.2026) imzalandı. Bu tarihi girişim çerçevesinde, «Aloqabank» Ticari Hissedarlık Bankası tarafından 31 yaşına kadar olan kişiler için 7 yıla kadar uzun vadeyle cazip avantajlı kredi tahsis sistemi devreye alınıyor. En uygun yanı, bu finansal desteğin 1 yıla kadar olan süresinin avantajlı (ana borç ödemesi yapılmayan) dönem olarak kabul edilmesidir.

Finansal koşullar ve yönler: Kime ne kadar verilecek?

Yeni sisteme göre, tahsis edilen fonların yıllık faiz oranı, Merkez Bankası'nın temel oranına %4 puan eklenerek belirlenir. Kredi tutarı, gençlerin seçtiği alan ve hedeflere göre aşağıdaki kriterlere göre dağıtılır:

20 milyon soma kadar: Modern dünyanın gereği olan yabancı dilleri mükemmel öğrenmek, BT (dijital teknolojiler) alanını benimsemek ve iş piyasasında talep gören modern meslekleri öğrenmek isteyen gençler için;

50 milyon soma kadar: Günümüzün trendi olan SMM (sosyal medya pazarlaması), mobilografi, serbest çalışma, kişisel internet mağazalarını geliştirmek ve ayrıca evde el sanatları ve dokumacılık alanında projesine başlamak isteyenler için;

100 milyon soma kadar: Halk arasında sürekli yüksek talep gören şekerleme, ekmek ve şekerleme ürünlerinin kaliteli üretimini ve satışını organize etmeyi amaçlayan genç girişimciler için.

Teminatsız kredi: Hayaller için büyük fırsat!

Bu programın geleceğin girişimcileri için en sevindirici, beklenen ve güzel yeniliği şudur: 100 milyon somaya kadar olan mikro kredilerin resmileştirilmesi için hiçbir gayrimenkul veya değerli eşya teminatı talep edilmez!

Maksimum kredi tutarı Teminat şartı Teminat türleri 100.000.000 somaya kadar Tamamen teminatsız Sigorta poliçesi veya üçüncü şahıs kefaleti

Fonlar, yalnızca özel bir sigorta poliçesi veya yakınlarınızın/üçüncü şahısların kefalet belgesi temelinde kısa sürede sağlanır. Bu, işine başlarken başlangıç sermayesi ve teminat bulmakta zorlanan binlerce gencin sorununu kolaylaştırır. Program, gençler arasında kendi kendine istihdam seviyesini keskin bir şekilde artırmayı ve yenilikçi startup projelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Editörün yorumu: Devletimiz tarafından yaratılan bu benzersiz finansal kolaylık, geleceğini inşa etmek isteyen her genç girişimci için paha biçilmez bir fırsattır. Zamanı kaybetmeyin, modern bilgileri edinin ve kendi işinizin temelini atın!

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