Chust'ta 5,3 milyar sumluk gaz hırsızlığı tespit edildi

Chust ilçesinde doğal gazın yasa dışı kullanımıyla ilgili vakalar tespit edildiğini «Hududgaz Poytaxt» gaz tedarik şubesinin Telegram kanalı bildirdi.

«Hududgazta’minot» A.Ş. yönetiminin talimatı üzerine, cumhuriyet genelinde doğal gazın yasa dışı kullanımının tespitine yönelik kontrol faaliyetleri sürdürülmektedir.

«Hududgaz Namangan» gaz tedarik şubesi, ilçe gaz tedarik çalışanları, «O‘zenergoinspeksiya» ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla Chust ilçesinde yapılan denetimlerde birkaç yasa ihlali ortaya çıkarıldı.

İlçenin «Kamarsada» mahallesinde bulunan ve R.Q. adlı vatandaşa ait toplu yemek yeme yerinde, proje ve teknik belgeler olmadan gaz şebekesine bağlantı yapıldığı tespit edildi.

Denetim sırasında, tesisin eskimiş bir sayaç üzerinden gaz kullandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 1 milyar 990 milyon sumluk doğal gaz hacmi için yeniden hesaplama yapıldı.

Ayrıca, ilçedeki başka bir toplu yemek yeme yerinde de benzer bir yasa ihlali kaydedildi.

B.A. adlı vatandaşa ait tesiste, tedarik şirketiyle sözleşme imzalanmadan doğal gaz kullanıldığı tespit edildi. Bu durum sonucunda 3 milyar 390 milyon sumluk zarar verildiği bildirildi.

Tespit edilen vakalarla ilgili toplanan tüm belgeler kolluk kuvvetlerine sunulacaktır.