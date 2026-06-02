Stellantis: Yeni modeller sadece logo değiştirilmiş kopyalar olmayacak

Stellantis grubunun Avrupa bölümü başkanı Emanuele Cappellano, Alfa Romeo, Citroën ve Peugeot dahil olmak üzere şirketin bünyesindeki 14 marka arasındaki farkların daha belirgin hale geleceğini açıkladı. Şirketin duyurduğu 52 milyar sterlinlik dönüşüm planı kapsamında 110 yeni modelin üretilmesi hedefleniyor. Bu araçlar ortak platform ve teknolojilere dayansa da, tasarım ve karakter açısından birbirinden kökten farklı olacaklar. Bu haber Autocar.co.uk tarafından bildiriliyor .

Yatırımların %70'i dört ana küresel markaya — Fiat, Jeep, Peugeot ve Ram'e yönlendirilecek. Stellantis, gelecekteki çoğu elektrikli araç için temel oluşturacak yeni STLA One mimarisini tanıtıyor. Sayın Cappellano, küresel marka statüsünün sadece yeni teknolojileri ilk uygulama hakkı verdiğini, diğer markaların ise kendi özgün özelliklerini koruyacağını vurguladı.

Örneğin, B ve C segmentindeki yeni STLA One platformu, STLA Brain yazılımı ve steer-by-wire (elektronik direksiyon) sistemi ilk olarak Peugeot modellerinde görücüye çıkacak. Ardından, aynı teknolojiler temel alınarak Alfa Romeo veya Jeep modelleri oluşturulacak, ancak bunlar sadece Peugeot'nun kopyası (rebadging) olmayacak. Her marka için ayrı gövde şekli, tasarım ve markaya özgü nitelikler geliştirilecek.

Şirket yönetimi, sermayenin rasyonel dağılımına odaklanıyor. Cappellano'ya göre, STLA One platformu mevcut STLA Medium platformunun bir devamı değil, tamamen yeni bir geliştirmedir. Elektrikli araç pazarında rekabetçi olmanın tek yolu, sadece elektrikli motorlar için tasarlanmış (native EV) özel bir platforma sahip olmaktır.