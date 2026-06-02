Tchouameni, Real Madrid soyunma odasındaki kriz hakkında konuştu

·74·Spor
Tchouameni, Real Madrid soyunma odasındaki kriz hakkında konuştu

Real Madrid orta sahası Aurelien Tchouameni, takım içindeki anlaşmazlıklar hakkında çıkan haberlere yanıt vererek ciddi iddiaları yalanladı. Fransa milli takımı kampında düzenlenen basın toplantısında futbolcu, basında çok sayıda asılsız bilginin yayıldığını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mayıs ayı başında Real Madrid antrenmanı sırasında Tchouameni ve Fede Valverde arasında gergin bir tartışma yaşanmıştı. Durum o kadar ciddileşti ki, Valverde kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kulübün resmi açıklamasında Uruguaylı futbolcunun dikkatsizlik sonucu masaya çarptığı belirtilse de, medya bunu bir kavga sonucu olarak yorumlamıştı.

Soyunma odasındaki kavga haberlerini yalanlayan Tchouameni, "Onu yumrukladığım yazılmış. Bu tamamen yalan. Real Madrid gibi bir kulüpte her olay büyük yankı uyandırıyor ancak basında çok fazla saçma sapan şey çıktı. En önemlisi, kulüp ne olduğunu biliyor" açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgilere göre kulüp, bu disiplinsizlik nedeniyle her iki futbolcuya da 500.000 Euro para cezası verdi. Buna rağmen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Valverde ile arasında hiçbir husumet olmadığını ve hedeflerinin Real Madrid ile yeni kupalar kazanmak olduğunu belirtti.

Daha önce, takım içindeki huzuru korumak adına yaz transfer döneminde bu oyunculardan birinin kulüpten ayrılabileceği iddia edilmişti. Ancak Tchouameni bu söylentilere son vererek Fede ile arasının iyi olduğunu ve tüm dikkatini yaklaşan turnuvalara verdiğini vurguladı.

Real MadridAurelien TchouameniFede ValverdeLa LigaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu