Tchouameni, Real Madrid soyunma odasındaki kriz hakkında konuştu

Real Madrid orta sahası Aurelien Tchouameni, takım içindeki anlaşmazlıklar hakkında çıkan haberlere yanıt vererek ciddi iddiaları yalanladı. Fransa milli takımı kampında düzenlenen basın toplantısında futbolcu, basında çok sayıda asılsız bilginin yayıldığını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mayıs ayı başında Real Madrid antrenmanı sırasında Tchouameni ve Fede Valverde arasında gergin bir tartışma yaşanmıştı. Durum o kadar ciddileşti ki, Valverde kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kulübün resmi açıklamasında Uruguaylı futbolcunun dikkatsizlik sonucu masaya çarptığı belirtilse de, medya bunu bir kavga sonucu olarak yorumlamıştı.

Soyunma odasındaki kavga haberlerini yalanlayan Tchouameni, "Onu yumrukladığım yazılmış. Bu tamamen yalan. Real Madrid gibi bir kulüpte her olay büyük yankı uyandırıyor ancak basında çok fazla saçma sapan şey çıktı. En önemlisi, kulüp ne olduğunu biliyor" açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgilere göre kulüp, bu disiplinsizlik nedeniyle her iki futbolcuya da 500.000 Euro para cezası verdi. Buna rağmen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Valverde ile arasında hiçbir husumet olmadığını ve hedeflerinin Real Madrid ile yeni kupalar kazanmak olduğunu belirtti.

Daha önce, takım içindeki huzuru korumak adına yaz transfer döneminde bu oyunculardan birinin kulüpten ayrılabileceği iddia edilmişti. Ancak Tchouameni bu söylentilere son vererek Fede ile arasının iyi olduğunu ve tüm dikkatini yaklaşan turnuvalara verdiğini vurguladı.