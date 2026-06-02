Dili.me hakkında yasal işlem başlatıldı

Blog yazarlığı yapan Dili.me, bir kez daha kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de şehirdeki bir süpermarketin önünde özel plakalı araçların toplanmasını organize etmek için Instagram sayfasında bir video mesajı yayınladı. Bu durumun gerekli izinler alınmadan gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kokand Şehri İçişleri Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sırasında, bu çağrının kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit edebileceği belirtildi.

Ayrıca, bilgilendirme çalışmaları sırasında ortağının, içişleri görevlilerinin yasal taleplerine uymayarak aktif direniş gösterdiği de belirlendi.

Olayla ilgili olarak İdari Sorumluluk Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca belgeler düzenlenerek mahkemeye sevk edildi.

Şu anda olayla ilgili yasal işlemler devam etmektedir.