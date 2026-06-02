Bitcoin fiyatı son iki ayın en düşük seviyesine geriledi

·44·Ekonomi
Bitcoin fiyatı son iki ayın en düşük seviyesine geriledi

Salı günü Bitcoin fiyatı son iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek kripto para piyasasının geleneksel borsalardan ayrışma eğilimini sürdürdü. TradingView verilerine göre, Coinbase borsasında Bitcoin (BTC) fiyatı 7 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 70.023 USD'ye düştü. Günlük kayıp %4'ü aşarken, haftalık kayıplar %8'i buldu. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Kripto piyasası düşüşteyken, ABD borsaları aksine yükseliş gösteriyor. Pazartesi günü S&P 500 endeksi 7.600 puanı aşarak rekor tazelerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi 27.000 puanın üzerine çıktı. Bitrue Research Institute Araştırma Başkanı Andri Fauzan Adziima, analistlere dayanarak Bitcoin'in şu anda daralma aşamasındaki tek büyük varlık olduğunu vurguladı.

Santiment analiz platformu uzmanlarına göre, yatırımcıların geleneksel hisse senetleri ile kripto arasındaki uçurumu görmezden gelmesi zorlaşıyor. Yatırımcılar Bitcoin ve altcoinler gibi alternatif varlıklar yerine hisse senetlerini tercih ediyor. Bu durum, sermayenin kripto piyasasından çıkıp borsa piyasasına akmasına neden oluyor.

Ancak Santiment, bu durumun sonsuza kadar sürmeyeceğini ve medyada hisse senetlerinin üstünlüğüne dair söylemlerin artmasının genellikle piyasanın tersine döneceğine işaret ettiğini belirtti. Bitcoin şu anda 69.000 USD civarındaki 200 haftalık üssel hareketli ortalama (EMA) direnç seviyesine yaklaşıyor.

BitcoinKripto ParaS&P 500NasdaqYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bitcoin Şubat Ayının En Düşük Seviyesini Üçüncü Kez Test EdiyorBugün, 12:36Bitcoin göstergeleri toparlanmaya işaret ediyor: Uzmanlar temkinliBugün, 11:17Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledi: 1,8 milyar dolarlık likidasyonBugün, 11:14Bitcoin fiyatı 67.000 doların altına düştü: Piyasada korku artıyorBugün, 11:114 Haziran için döviz kurları açıklandıBugün, 11:04Özbekistan'da 4 Ayda Ne Kadar Benzin Üretildi?Bugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
12 Mayıs günü dolar kurunda artış öngörülüyor