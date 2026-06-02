Bitcoin fiyatı son iki ayın en düşük seviyesine geriledi

Salı günü Bitcoin fiyatı son iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek kripto para piyasasının geleneksel borsalardan ayrışma eğilimini sürdürdü. TradingView verilerine göre, Coinbase borsasında Bitcoin (BTC) fiyatı 7 Nisan'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 70.023 USD'ye düştü. Günlük kayıp %4'ü aşarken, haftalık kayıplar %8'i buldu. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Kripto piyasası düşüşteyken, ABD borsaları aksine yükseliş gösteriyor. Pazartesi günü S&P 500 endeksi 7.600 puanı aşarak rekor tazelerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi 27.000 puanın üzerine çıktı. Bitrue Research Institute Araştırma Başkanı Andri Fauzan Adziima, analistlere dayanarak Bitcoin'in şu anda daralma aşamasındaki tek büyük varlık olduğunu vurguladı.

Santiment analiz platformu uzmanlarına göre, yatırımcıların geleneksel hisse senetleri ile kripto arasındaki uçurumu görmezden gelmesi zorlaşıyor. Yatırımcılar Bitcoin ve altcoinler gibi alternatif varlıklar yerine hisse senetlerini tercih ediyor. Bu durum, sermayenin kripto piyasasından çıkıp borsa piyasasına akmasına neden oluyor.

Ancak Santiment, bu durumun sonsuza kadar sürmeyeceğini ve medyada hisse senetlerinin üstünlüğüne dair söylemlerin artmasının genellikle piyasanın tersine döneceğine işaret ettiğini belirtti. Bitcoin şu anda 69.000 USD civarındaki 200 haftalık üssel hareketli ortalama (EMA) direnç seviyesine yaklaşıyor.