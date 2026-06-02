Rusya 2035 yılında Ay'a yeni bir iniş aracı göndermeyi planlıyor

·30·Teknoloji
Rusya 2035 yılında Ay'a yeni bir iniş aracı göndermeyi planlıyor

Rusya'nın 2035 yılı için planlanan “Luna-31” görevi kapsamında Ay yüzeyine özel bir iniş aracının gönderilmesi bekleniyor. Bu bilgi, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Bilimsel Direktörü Lev Zeleny tarafından “Interkosmos — 60” sergisinin açılışındaki sunumda açıklandı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Sunulan belgelere göre, Rusya'nın Ay programı kapsamlı bir takvimi içeriyor. Özellikle 2033 yılında “Luna-30” görevi kapsamında ağır bir ay aracının fırlatılması planlanıyor. Bu cihaz, Ay'ın kutup bölgelerindeki maddelerin bileşimini incelemekle görevli olacak.

Ayrıca 2036 yılı için de “Luna-31” indeksi altında başka bir görev belirlenmiş durumda. Bu aracın astronomi, kaynak arama ve biyoloji alanındaki araştırmalar için tasarlanmış bir iniş platformu olması öngörülüyor. Daha önce “Luna-28”, “Luna-29” ve “Luna-30” araçlarının 2032–2036 yılları arasında fırlatılma olasılıkları tartışılmıştı.

Önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi beklenen ana projeler “Luna-26” ve “Luna-27” olmaya devam ediyor. İlk görev, Ay'ı uzun süre inceleyecek bir yörünge platformu olacak; ikincisi ise uydunun kutup bölgesine hassas ve güvenli iniş teknolojilerini test edecek.

UzayAyLuna-31TeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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