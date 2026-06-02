Andoni Iraola: Kötü başlangıçtan Liverpool ve Bayer Leverkusen hedefine

·51·Spor
Andoni Iraola: Kötü başlangıçtan Liverpool ve Bayer Leverkusen hedefine

Bask teknik direktör Bayer Leverkusen'in başına geçmeye yakın, ancak Liverpool bu konuda ilk hamleyi yapan taraf olabilir. Sadece üç yıl içinde Andoni Iraola, teknik direktör pazarının en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Mayıs 2026'da AFC Bournemouth'a veda ederken Iraola, başarılı yolculuğunu esprili bir dille hatırladı: "Geldiğimde herkes bu adam da kim diye soruyordu". Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Iraola yönetimindeki "kirazlar", son haftada Manchester City ile 1-1 berabere kalarak Arsenal'in şampiyonluğunu garantiledi. En önemlisi, 43 yaşındaki çalıştırıcı AFC Bournemouth tarihinde yeni bir sayfa açtı. Kulüple sözleşmesini uzatmayacağını açıklamasına rağmen, Milan ve Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace gibi kulüpler onunla ilgileniyor.

Alman kicker dergisinin haberine göre, Bayer Leverkusen onu Xabi Alonso'nun yerine ana aday olarak görüyor. Ancak Liverpool'un sürpriz bir şekilde Arne Slot ile yollarını ayırma kararı durumu değiştirdi. Artık "kırmızılar" Iraola'yı öncelikli hedef haline getirdi, bu da Leverkusen kulübü için yeni bir darbe olabilir.

Iraola'nın İngiltere kariyeri kolay başlamadı. 2023'te Rayo Vallecano'dan gelen teknik direktör, ilk dokuz maçında galibiyet alamadı. Ancak zamanla takımı Avrupa Ligi potasına taşıdı. Premier League tablosunda altıncı sırayı almak, 15 yıl önce dördüncü ligde kalma mücadelesi veren bir kulüp için eşi benzeri görülmemiş bir başarı.

Andoni IraolaLiverpoolBayer LeverkusenAFC BournemouthPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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