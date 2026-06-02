Bayern beklenmedik bir transfer gerçekleştirebilir

Münih ekibi Bayern bu yaz beklenmedik bir transferi bitirmeye yakın. Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun bilgilerine göre, Anthony Gordon transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Alman devi, PSV forveti Ismael Saibari'nin adaylığına odaklandı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Haberlere göre, Bayern ile Saibari arasındaki görüşmeler şimdiden başladı. Faslı futbolcu bu yaz Münih kulübüne katılmaya büyük ilgi gösteriyor. Şu anda oyuncu, PSV yönetimi tarafından belirlenecek bonservis bedelini bekliyor. Ismael Saibari için verilen mücadelede Bayern'in yanı sıra Galatasaray ve Paris Saint-Germain kulüpleri de yer alıyor.

Bayern yönetimi hücum hattını güçlendirmek için çok yönlü bir oyuncu arıyor. Hem kanatlarda hem de merkezde Harry Kane'in yerini doldurabilecek bir isme ihtiyaç duyuyorlar. Daha önce bu rol için ana aday olarak görülen Anthony Gordon, 80 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya gitmeyi tercih etti.

Ismael Saibari, tekniği, dinamizmi ve gol sezgisiyle Bayern sportif direktörü Max Eberl'in dikkatini çekti. Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSV ile Bayern arasında oynanan maçta, Münih ekibinin kalesine gol atarak skoru eşitleyen isim Saibari olmuştu.