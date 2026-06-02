Ansu Fati, Monaco'ya kalıcı olarak transfer oldu

·54·Spor
Ansu Fati, Monaco'ya kalıcı olarak transfer oldu

Ansu Fati, Barcelona'ya veda etmeye hazırlanıyor. Monaco kulübü, kiralık oyuncunun bonservisini alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu anlaşma, Katalan ekibinin yaz transfer dönemi öncesinde mali durumunu iyileştirmesine ve maaş bütçesinde yer açmasına olanak tanıyacak. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Mundo Deportivo'nun haberine göre Monaco, Fati için belirlenen 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak. İspanya milli takımı oyuncusu, Ligue 1 temsilcisinde kalıcı olarak forma giyecek. Bu transfer, Barcelona altyapısından yetişen oyuncunun kulüpteki uzun süreli kariyerini noktalıyor.

Bir dönem kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Fati, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle potansiyelini tam olarak yansıtamadı. Barcelona bu transferden sadece 11 milyon euro nakit gelir elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda oyuncunun yüksek maaş yükünden de kurtulacak. Gelen bilgilere göre Fati'nin ayrılığı, kulübün önümüzdeki iki sezonda yaklaşık 17,2 milyon euro tasarruf etmesini sağlayacak.

Bu mali tasarruf, La Liga tarafından belirlenen 1:1 harcama kuralına dönmeye çalışan Barcelona için büyük önem taşıyor. Kulüp bu sisteme dönerse, satılan oyunculardan ve tasarruf edilen maaşlardan elde edilen tüm geliri yeni transferler için kullanma hakkına sahip olacak.

BarcelonaMonacoAnsu FatiTransferlerLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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