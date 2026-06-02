Cristiano Ronaldo ve 2026 Dünya Kupası: Efsane, statüsüne uygun bir turnuvaya ihtiyaç duyuyor

·59·Spor
Cristiano Ronaldo ve 2026 Dünya Kupası: Efsane, statüsüne uygun bir turnuvaya ihtiyaç duyuyor

10 Aralık 2022 akşamı Doha'daki Al-Thumama Stadyumu'nda hakemin son düdüğüyle birlikte Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı. Portekiz milli takımının çeyrek finalde Fas'a karşı aldığı beklenmedik mağlubiyet, golcü oyuncuyu o kadar derinden sarstı ki taraftarlara veda edecek gücü bile bulamadı. Acısı o kadar büyüktü ki duygularını ancak ertesi gün sosyal medya aracılığıyla ifade edebildi. Goal.com bunu bildiriyor .

Instagram sayfasında, "Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en iddialı hayaldi," diye yazmıştı. "16 yıl boyunca beş Dünya Kupası'nda yer aldım, büyük futbolcularla birlikte oynadım ve milyonlarca Portekizlinin desteğini hissettim. Sahada her şeyimi verdim, mücadeleden asla kaçmadım ve bu hayalden vazgeçmedim. Maalesef dün bu hayal sona erdi."

Ancak bu henüz son değildi. Ocak ayında 41 yaşına girecek olmasına rağmen Cristiano Ronaldo, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası planlarının merkezinde yer almaya devam ediyor. Zafere giden bu son girişimi, belki de kariyerinin en iyisi olabilir. Katar'daki turnuva, Manchester United'dan ayrılışının ardından gelen zorlu bir döneme denk gelmiş ve çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı.

Katar'da, İsviçre'ye karşı oynanan son 16 turu maçında yedek bırakılmasının ardından takım kampını terk etmekle tehdit ettiği yönünde haberler yayılmıştı. O maçta onun yerine oyuna giren Goncalo Ramos hat-trick yaparak takımının 6-1'lik galibiyetini sağlamıştı. Buna rağmen Ronaldo, vatanına olan bağlılığının asla sönmeyeceğini ve her zaman takım hedefleri için savaşacağını vurguluyor.

Artık zaman en iyi danışman görevini görüyor. Cristiano Ronaldo için 2026 turnuvası sadece son bir şans değil, aynı zamanda efsanevi statüsünü dünyanın en büyük ödülüyle taçlandırmak için son savaş alanıdır. Futbol dünyası, bu büyük hayaline ulaşıp ulaşamayacağını merakla bekliyor.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıFutbolManchester United
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu