Özbekistan Milli Takımı Kanada karşısında mağlup oldu

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasına hazırlanan Özbekistan Milli Takımı, okyanus ötesinde ilk hazırlık maçına çıktı. İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro yönetimindeki temsilcilerimiz, Kuzey Amerika'nın güçlü ekibi Kanada ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen mücadelede temsilcilerimiz rakibine 0:2 mağlup oldu. İlk yarıda her iki takım da gol bulamazken, ikinci yarıda ev sahibi ekip fırsatları değerlendirdi. 58. dakikada Jonathan Osorio Kanada'yı öne geçirirken, uzatma dakikalarında (90+1') Jayden Nelson maçın skorunu belirledi.

Maç boyunca temsilcilerimizin skoru eşitlemek için yakaladığı tehlikeli pozisyonlar olsa da son vuruşlarda isabet sağlanamadı.

İşte bu hazırlık maçının detaylı raporu ve kadrolar:

Hazırlık maçı

Kanada — Özbekistan 2:0

Goller: Jonathan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.

Kanada: Maxime Crepeau (Dayne St. Clair, 46), Alistair Johnston (Tani Oluwaseyi, 46), Stephen Eustaquio (Jonathan Osorio, 46), Ismael Kone (Nathan Saliba, 46), Cyle Larin (Ralf Priso, 46), Jonathan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Cornelius (Alfie Jones, 70), Moise Bombito (Luc De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mathieu Choiniere, 46), Richie Laryea (Niko Sigur, 31).

Özbekistan: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev (Igor Sergeev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Khamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston Urunov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullaev (Jahongir Urozov, 70), Aziz Ganiev (Abbosbek Fayzullaev, 22).

Sarı kartlar: Azizjon Ganiev (2), Farrukh Sayfiev (9) — Liam Millar (40), Derek Cornelius (43).