Gana Milli Takımı Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaştıkça, katılımcı milli takımlar kadrolarını birer birer açıklamaya devam ediyor. Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, turnuvada ülkesini temsil edecek oyuncuların nihai listesini kamuoyuyla paylaştı.

«Kara Yıldızlar», Avrupa'nın en iyi liglerinde forma giyen en yetenekli ve hızlı yıldızlarını bir araya getirerek bu dünya kupasına oldukça iddialı bir kadroyla gidiyor.

Gana'nın Dünya Kupası'ndaki başarısı için ter dökecek oyuncuların tam listesi şu şekilde:

Kaleciler

Kalede hem yerel hem de Avrupa kulüplerinde istikrarlı performans sergileyen güvenilir isimler tercih edildi:

Benjamin Asare (Hearts of Oak)

Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)

Joseph Anang (St. Patrick's Athletic)

Defans

Savunma hattı, özellikle Fransa ve İspanya'nın üst liglerinde pişmiş, fiziksel olarak güçlü oyunculardan oluşturuldu:

Baba Abdul-Rahman (PAOK)

Gideon Mensah (Auxerre)

Marvin Senaya (Auxerre)

Alidu Seidu (Rennes)

Abdul Mumin (Rayo Vallecano)

Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)

Jonas Adjetey (Wolfsburg)

Kojo Peprah Oppong (Nice)

Orta Saha

Takımın merkez omurgası oldukça deneyimli ve yaratıcı isimlerden oluşuyor. Thomas Partey ve Abdul Fatawu gibi yıldızların kilit rol oynaması bekleniyor:

Elisha Owusu (Auxerre)

Thomas Partey (Villarreal)

Kwasi Sibo (Oviedo)

Augustine Boakye (Saint-Etienne)

Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland)

Abdul Fatawu Issahaku (Leicester)

Kamaldeen Sulemana (Atalanta)

Forvet

Gana'nın hücum hattı her rakibin savunmasını korkutacak güçte. Premier Lig ve La Liga'da golcülük yeteneklerini kanıtlamış hızlı forvetler kadroda yer alıyor:

Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah)

Ernest Nuamah (Lyon)

Antoine Semenyo (Manchester City)

Brandon Thomas-Asante (Coventry)

Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen)

Inaki Williams (Athletic)

Jordan Ayew (Leicester)