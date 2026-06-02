Yan Diomande, Liverpool ve Bayern yerine PSG'yi seçebilir

·54·Spor
Yan Diomande, Liverpool ve Bayern yerine PSG'yi seçebilir

Liverpool ve Bayern, Yan Diomande transfer yarışını kaybedebilir. Foot Mercato'nun haberine göre, RB Leipzig forveti şu anda Paris Saint-Germain'e transfer olmaya daha sıcak bakıyor. Fildişi Sahilli yeteneğin yaz transfer döneminde Paris ekibine katılmaya yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Bu haberi aktaran Goal.com.

Bu sinyal, Fransa şampiyonunu Bundesliga yıldızı için girişimlerini hızlandırmaya teşvik etti. Gelen bilgilere göre, her iki kulübün yetkilileri transfer şartlarını görüşmek üzere birkaç kez bir araya geldi. Ancak temel sorun bonservis bedeli: PSG, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için istenen 100 milyon Euro'yu ödemeye henüz hazır değil.

RB Leipzig yönetimi ise yıldızını ucuza bırakmak istemiyor. Kulüp direktörü Oliver Mintzlaff, ocak ayındaki röportajında oyuncuyu sadece bir sezonun ardından bırakmayacaklarını, 80-90 milyon Euro'luk tekliflerin bile bu kararı değiştirmeyeceğini vurgulamıştı. Yan Diomande de mayıs ayındaki açıklamasında Leipzig'de mutlu olduğunu ifade etmişti.

RB Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alması, transfer ihtimalini biraz düşürüyor. Kulüp prestijli turnuvadan kalsaydı, finansal baskı nedeniyle oyuncuyu satmak zorunda kalabilirdi. Şimdi her şey PSG'nin yapacağı net teklife bağlı.

Ayrıca PSG'nin Yan Diomande'ye olan ilgisi, kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın geleceğiyle de bağlantılı. Eğer Barcola takımdan ayrılırsa, Paris ekibi Diomande için 100 milyon Euro'yu gözden çıkaracak. İlginç bir şekilde, Bayern de Barcola'nın durumunu yakından takip ediyor.

Yan DiomandePSGRB LeipzigTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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