Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımı kampına katıldı

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü ve Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo bir kez daha ilgi odağında. Deneyimli forvet, okyanus ötesinde başlayacak olan 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takım kampına katıldığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Kanada, ABD ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı dünya şampiyonasına ciddi şekilde hazırlanan Ronaldo, milli takım formasıyla yeni bir fotoğrafını paylaşarak altına heyecan verici bir not düştü: «Görev — Dünya Kupası başladı!» ifadelerini kullandı.

41 yaşında olmasına rağmen hala mükemmel bir form grafiği çizen ünlü forvet, Portekiz milli takımı teknik direktörü Roberto Martinez tarafından 2026 Dünya Kupası için açıklanan nihai kadroda yer aldı. Dikkat çekici bir diğer nokta ise, bu turnuvanın Portekizli yıldızın kariyerindeki altıncı dünya kupası olarak tarihe geçecek olmasıdır ve bu futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir rekordur.

Tarihi istatistik: Hatırlatmak gerekirse, Cristiano Ronaldo milli takımlar düzeyinde dünyanın en çok gol atan efsanevi golcüsüdür. Portekiz formasıyla bugüne kadar toplam 226 resmi maçta sahaya çıkmış ve rakip fileleri tam 143 kez havalandırmayı başarmıştır.

Yaklaşan dünya şampiyonası ülkemiz taraftarları için de iki kat daha heyecan verici olacak. Çünkü Roberto Martinez'in öğrencileri, turnuvanın «K» grubunda play-off bileti için Kongo DC, Kolombiya ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Özbekistan milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Yani yarın, vatandaşlarımızın efsanevi Ronaldo'ya karşı nasıl bir performans sergileyeceğini kendi gözlerimizle görme şansına sahip olacağız!