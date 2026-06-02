Robinhood, WonderFi'yi 180 milyon USD karşılığında satın alarak Kanada pazarına girdi

·37·Ekonomi
Robinhood, WonderFi'yi 180 milyon USD karşılığında satın alarak Kanada pazarına girdi

Hisse senedi ve kripto para alım satım platformu Robinhood, yerel teknoloji şirketi WonderFi'yi 180 milyon USD değerindeki hisse senedi anlaşmasıyla satın alarak Kanada pazarına resmen giriş yaptı. Bu satın alma sonucunda Robinhood, ülkedeki gerekli lisansları ve düzenleyici kurum izinlerini elde etti. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın en büyük kripto borsaları olarak kabul edilen Bitbuy ve Coinsquare artık Robinhood markası altında faaliyet gösterecek. WonderFi verilerine göre, bu platformlar 2025 yılında toplam 49,8 milyon USD gelir elde etti. Robinhood Crypto Başkanı Johann Kerbrat, WonderFi'nin düzenlemeye tabi platformları yönetme konusundaki deneyimini övgüyle karşılayarak, şirketi Kanada'daki misyonu hızlandırmak için ideal bir ortak olarak nitelendirdi.

Triple A analizlerine göre, Kanadalıların yaklaşık %4,1'i Bitcoin ve diğer kripto varlıklara sahip. Grand View Research tahminlerine göre, Kanada'nın kripto pazarı Kuzey Amerika'daki en hızlı büyüyen bölge konumunda olup, toplam gelirinin 2033 yılına kadar 1 milyar USD'yi aşması bekleniyor. Anlaşma kapsamında WonderFi çalışanları ve yönetimi görevlerine devam edecek, Robinhood ise yaklaşık 300.000 yeni müşteriyi bünyesine katacak.

Robinhood, ABD kripto pazarına 2018 yılında girmişti. Şirket son dönemde faaliyetlerini genişleterek Şubat ayında Ethereum ağında ikinci katman (layer-2) test ağını başlattı. Şirket CEO'su Vlad Tenev, bu ağın ilk haftasında 4 milyon işlemi işlediğini duyurdu.

RobinhoodWonderFiKriptoKanadaYatırım
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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