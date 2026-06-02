Kanada'da mağlubiyet: Uluslararası basın milli takımımızın oyununu analiz etti

Tarihi Dünya Kupası başlangıcının arifesinde olan Özbekistan milli takımı, Kuzey Amerika kıtasında gücünü sınıyor. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, dünya kupası hazırlık planı çerçevesinde turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada milli takımıyla Edmonton'da bir hazırlık maçı yaptı. İlginç ve çekişmeli geçen karşılaşmada temsilcilerimiz sahadan 0-2 mağlup ayrıldı.

Şu anda prestijli spor yayınları, yaklaşan dünya kupası katılımcılarının fiziksel ve taktiksel durumlarını yakından inceliyor. Özellikle ünlü The World Inform yayını, Edmonton'daki maçta kendi kapasitesinin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi olan Özbek futbolcuların listesini yayınladı.

FIFA sıralamasındaki farkın büyük olması (Kanada 30. sırada, Özbekistan ise 50. sırada) nedeniyle, okyanus ötesi oyuncular oyun boyunca büyük bir üstünlük kurdular ve haklı bir galibiyet aldılar. Ev sahibi ekip her iki golü de ikinci yarıda atarken, vatandaşlarımız buna cevap veremedi.

Yayın tarafından en düşük puanla değerlendirilen futbolcularımızın performansı şu şekilde analiz edildi:

Abduvohid Ne’matov – 3,0

Kanada temsilcileri ikili mücadelelerde ve çalımlarda bariz bir üstünlük kursa da, kalemize gelen isabetli şut sayısı çok fazla değildi. Ne’matov iki kez mutlak golü önledi ancak kalesinde iki gol görmekten kurtulamadı.

Özellikle ilk golde kalecimizin yakın köşeyi kapatması gerekiyordu, ancak sert şut sonrası top ona çarparak sekti ve ağlara gitti. İkinci gol ise uzak köşeye isabetli bir şekilde yerleştirildi. Ayrıca rakibin ofsayt nedeniyle sayılmayan golü de yakın köşeye yönlendirilmişti ve Abduvohid atağı sırasında kural ihlalini fark edememişti.

Odiljon Hamrobekov ve Otabek Shukurov – 3,0

Milli takımımızın en güvenilir noktası olan orta saha merkezi bu kez beklenen seviyede oynayamadı. Defansif orta sahada rakibe çok fazla boş alan bırakıldı, bu da savunmacılarımızın üzerindeki baskıyı ve yükü iki katına çıkardı.

İstatistiklere bakarsak, Hamrobekov sahadaki 10 ikili mücadelenin 8'ini kaybetti. Ayrıca üç kez faul yaptı ve üç kez çalımlandı. Shukurov ise 11 düellonun 9'unu kaybetti; iki kez faul yaptı ve rakipleri onu dört kez driplingle geçti.

Eldor Shomurodov – 3,0

Kanada'nın genel üstünlüğüne rağmen, vatandaşlarımız ilk yarıda skoru açmak için birkaç uygun fırsat yakaladı. Bu tür durumlarda ana sorumluluğun takımın golcüsü Eldor Shomurodov'da olması gerekiyordu.

Deneyimli forvetimiz, rakip kaleci Maxime Crépeau ile iki kez karşı karşıya kaldı:

İlk pozisyonda: Eldor uygun olmayan bir pozisyonda isabetsiz bir şut çekti ve top direğin solundan dışarı çıktı.

İkinci pozisyonda: Kaleyi sağ köşeden hedefledi ancak Kanadalı kaleci yeteneğini konuşturarak topu kurtardı.

Shomurodov ilk yarıda duran toptan gelen ortayı kafa ile üst direğin altına yönlendirdi ancak burada da rakip kaleci topu çıkardı ve zaten hakemler ofsayt kararı verdi. Forvetimiz sahada 90 dakika kalsa da ikinci yarıda neredeyse hiç görünmedi.