Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle endişeli

Barcelona kulübü yönetimi, İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal'ın fiziksel durumu konusunda ciddi endişelerini dile getiriyor. Katalanlar, genç futbolcunun Dünya Kupası öncesi iyileşme sürecinin hızlandırılmasından memnun değil. Kulüp yetkilileri, milli takım doktorları ve teknik heyetin oyuncunun sağlığını riske atabileceğinden korkuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Spor basınının haberine göre, Barcelona yönetimi, Lamine Yamal'ın tam kontrol altındaki iyileşme sürecini tamamlamadan sahaya sürülebileceğinden endişe duyuyor. İspanya milli takımı onun turnuvanın açılış maçına hazır olmasına iyimser baksa da, Katalan kulübü, fiziksel olarak henüz tam gelişmemiş genç oyuncu konusunda temkinli olunması gerektiğini düşünüyor.

Durum, İspanya milli takımının baş antrenörü Luis de la Fuente'nin yaptığı açıklamanın ardından daha da gerildi. Antrenör, Lamine Yamal, Mikel Merino ve Nico Williams gibi futbolcuların iyileşme süreçlerinin iyi gittiğini ve ilk maçta sahaya çıkabileceklerini vurguladı. De la Fuente, oyuncuların durumunun değerlendirileceğini ancak asıl odağın sadece ilk maçlara yönelik olmayacağını ekledi.

Hatırlatmakta fayda var, Lamine Yamal 22 Nisan'da Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sol bacak kasından sakatlanmıştı ve o günden beri resmi maçlarda oynamadı. Barcelona'nın eski fizyoterapisti Juanjo Brau da bu tür sakatlıklarda yüklenmenin kademeli olarak artırılması gerektiğini, aksi takdirde Dünya Kupası gibi yüksek yoğunluklu turnuvalarda yeniden sakatlanma riskinin yüksek olduğunu vurguladı.