İki Suudi devi Raphinha için 80 milyon avro teklif etti

·0·Spor
İki Suudi devi Raphinha için 80 milyon avro teklif etti

Avrupa transfer piyasasında dev kulüpler arasındaki rekabetin en üst seviyeye çıktığı bir dönemde, Suudi Arabistan'ın zengin takımları Katalonya'ya yönelik büyük bir hamle başlattı. İspanyol spor gazetecisi Ferran Martinez'in son özel bilgilerine göre, Barcelona'nın hücum hattındaki en önemli yıldızlarından biri olan Brezilyalı yetenekli kanat oyuncusu Raphinha'ya, Suudi Pro Ligi'nin bir değil, iki güçlü takımı çok ciddi ilgi gösteriyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, Blaugrana formasıyla çok verimli maçlar çıkarıp takımın lideri haline gelen bu Brezilyalı sihirbazı, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan şampiyonu Al-Nassr ve geçen yılın şampiyonu Al-Hilal kadrosuna katmayı hedefliyor. Orta Doğu'nun sınırsız finansal güce sahip bu iki Arap devi, Brezilya milli takımı oyuncusunun transferi için Katalan kulübünün kasasına hiç düşünmeden 80 milyon avro gibi devasa bir meblağı ödemeye hazır olduklarını bildirdi. Bu teklifin, mali zorluklar yaşayan Barcelona yönetimi için oldukça cazip olduğu aşikâr.

Ayrıca haberlerde, Arap takımlarının sadece Barcelona'yı değil, futbolcunun kendisini de cezbetmek için lüks bir sözleşme hazırladığı belirtiliyor. Raphinha'ya Suudi Arabistan'da teklif edilen yıllık maaşın, şu anda İspanya'da kazandığının tam dört katı olması bekleniyor. Böylesine astronomik bir finansal teklifin, her üst düzey futbolcuyu derin düşüncelere sevk edeceği şüphesiz.

Hatırlatmak gerekir ki, yetenekli Brezilyalı kanat oyuncusunun Katalan deviyle olan mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Barcelona yönetiminin bu tekliflere nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki günlerde transfer dünyasında yeni bir 'bomba' patlama ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Katalan taraftarlar, sevdikleri futbolcunun kaderinin ne olacağını büyük bir heyecanla bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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