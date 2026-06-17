Google, altı yıllık aradan sonra Gemini yapay zekalı yeni akıllı hoparlörünü tanıttı

Teknoloji dünyasının devi Google, altı yıllık bir aradan sonra yeni nesil akıllı hoparlörünü sergiledi. Google Home olarak adlandırılan bu cihaz, markanın Gemini for Home platformuyla entegre olan ilk ürünü olup, evdeki dijital ekosistemin yönetiminde tamamen yeni bir seviye vaat ediyor. Cihaz sadece ses kalitesiyle değil, aynı zamanda yapay zeka yetenekleriyle de öne çıkıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni Google Home modeli, önceki Nest Audio cihazının yerini alacak. ixbt.com verilerine göre, cihazın fiyatı 100 dolar olarak belirlendi. Başlangıçta baharda satışa çıkması beklenen cihazın teslimatlarının 25 Haziran 2026'dan itibaren başlayacağı bildirildi. Tasarım tarafında da önemli değişiklikler mevcut: durum göstergeleri artık cihaz ızgarasının arkasında değil, alt kısımdaki ışık halkasında yer alıyor.

Gemini: Akıllı Asistanın Yeni Çağı

Cihazın temel özelliği, Google Assistant'ın yerini alan Gemini yapay zeka sistemiyle çalışmasıdır. Bu sistem, kullanıcının karmaşık ve çok aşamalı komutlarını anlama yeteneğine sahiptir. Örneğin, kullanıcı "oturma odasındaki ışığı kıs, caz müziği aç ve 20 dakikaya zamanlayıcı kur" gibi bütünleşik cümleleri anlaşılır bir şekilde söyleyebilir. En önemlisi, Gemini iletişim bağlamını hatırlar, bu da her cümlede "Okey, Google" ifadesini tekrarlama gereksinimini ortadan kaldırır.

Şirket cihazı dört farklı renkte sunuyor: manolya (beyaz), ceviz (koyu gri), yeşim (yeşil) ve meyve (kırmızı). Belirtmek gerekir ki, son iki renk seçeneği yalnızca ABD pazarı için özeldir. Özbekistanlı teknoloji meraklıları için beyaz ve gri modellerin uluslararası pazar aracılığıyla daha erişilebilir olması bekleniyor.

Ses Kalitesi ve Teknik Özellikler

Google Home, odanın herhangi bir noktasında aynı kalitede ses sağlayan 360 derecelik hacimli bir ses sistemiyle donatılmıştır. Ayrıca kullanıcılar şu özelliklerden yararlanabilir:

İki hoparlörü birleştirerek stereo çift oluşturma;

Google TV Streamer ile birlikte uzamsal ses sistemi yaratma;

Matter ve Thread Border Router protokolleri aracılığıyla akıllı ev merkezi (hub) olarak kullanma;

Gürültü engelleme ve eko giderme yerel modelleri yardımıyla komutların net bir şekilde tanınması.

Gemini Live canlı iletişim fonksiyonu ve Google Home Brief günlük raporları dahil olmak üzere cihazın tüm özelliklerini kullanmak için Google Home Premium aboneliği gereklidir. Bu hizmetin fiyatı plana bağlı olarak aylık 10 veya 20 dolardır. Cihaz en son Thread 1.4 protokolünü değil, 1.3 versiyonunu desteklese de, güncel akıllı ev standartları için tamamen yeterlidir.

Bu gelişme, Google'ın akıllı ev pazarında Amazon ve Apple gibi rakipleriyle olan mücadelesini yeni bir aşamaya taşıyacaktır. Yapay zekanın doğrudan ev aletlerine entegre edilmesi, gelecekte evlerin daha otonom ve anlayışlı hale gelmesine hizmet edecektir.