Neymar Antrenmanlara Döndü: Brezilya Milli Takımı Yıldızı Sakatlıktan Kurtuluyor

Brezilya milli takımının lideri ve ana yıldızı Neymar, sakatlıktan kurtulma sürecinde önemli bir adım attı. Uzun bir aradan sonra forvet oyuncusu ilk kez antrenman sahasında göründü ve bu durum "Seleção" taraftarlarında büyük bir umut uyandırıyor. Futbolcunun kadroya dönmesinin, turnuva öncesinde takımın moral durumu üzerinde olumlu bir etki yaratacağı şüphesiz. Goal.com haber veriyor.

ESPN'in haberine göre Neymar, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Morristown tesislerinde ilk kez çim sahada bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi. Bu zamana kadar sadece spor salonunda rehabilitasyon çalışmalarıyla meşgul olan, sağ baldır kasındaki sakatlık nedeniyle bir aydır sahalardan uzak kalan forvet, artık koşu egzersizlerine başladı.

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), futbolcunun durumuyla ilgili iyimser bir açıklama yaptı. Resmi bilgilere göre Neymar, iyileşme sürecinin bir sonraki aşamasına geçti. Yayınlanan videolarda, eski Barcelona ve PSG yıldızının teknik ekip gözetiminde fiziksel yüklemeler yaptığı görülüyor.

Rehabilitasyon Planı ve Grup Aşaması

Neymar, 17 Mayıs'ta Santos formasıyla oynarken ikinci derece kas sakatlığı yaşamıştı. Buna rağmen teknik direktör Carlo Ancelotti onu nihai kadroya dahil etmeye karar verdi. Doktorlar şu an futbolcuyu dikkatle hazırlıyor, çünkü erken aşamada aşırı yükleme yapılması sakatlığın nüksetmesine neden olabilir.

Brezilya medyasının yazdığına göre, sağlık ekibi uzun vadeli bir plan uyguluyor. Temel hedef, 34 yaşındaki forveti play-off aşamasına kadar tamamen hazır hale getirmek. Bu durum, Neymar'ın Haiti ve İskoçya ile oynanacak grup aşamasındaki kalan maçları kaçıracağı anlamına geliyor.

Carlo Ancelotti, Neymar'ın takım için öneminin sadece sahadaki performansıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Teknik direktöre göre, deneyimli futbolcunun kampta bulunması genç oyuncular için bir örnek ve ek motivasyon kaynağıdır. Ancelotti, yıldız forvetin önümüzdeki haftadan itibaren genel grup antrenmanlarına katılmasını bekliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Brezilya milli takımı son hazırlık maçında Fas ile 1-1 berabere kalmıştı. O maçta Neymar yedek kulübesinde yer alsa da maç kadrosuna dahil edilmemişti. Şimdi tüm ülke, kahramanının sahalara dönmesini ve takımı şampiyonluğa taşımasını bekliyor.