Bernardo Silva Serbest Oyuncu Olarak Real Madrid'e Katıldı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, yaz transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından birini resmen duyurdu. Manchester City'nin uzun yıllardır lideri ve efsanesi olan Bernardo Silva, serbest oyuncu statüsünde "Kraliyet Kulübü" ile sözleşme imzaladı. Portekizli orta sahanın Madrid'e transferi, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho dönemindeki ilk büyük hamlesi oldu. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

The Athletic'in haberine göre, Bernardo Silva'nın bu kararı almasında Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesi belirleyici faktör oldu. Son iki sezondur büyük kupalardan uzak kalan Madrid kulübü, kadroyu tamamen yenilemeyi hedefliyor ve 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyu bu projenin merkezine yerleştiriyor. Bilgilere göre, futbolcu ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek iki yıllık bir sözleşme imzalandı.

Portekizli sihirbazın Manchester mirası

Bernardo Silva'nın Manchester City kariyeri gerçek bir başarı hikayesiydi. 2017 yılında Monaco'dan katılan orta saha oyuncusu, Pep Guardiola sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Manchester'daki 9 yıllık kariyeri boyunca 460 maça çıkarak taraftarların sevgilisi oldu. Silva, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olarak İngiltere'den ayrılıyor; hesabında toplam 19 büyük kupa bulunuyor.

Geçen sezon Silva sadece teknik becerileriyle değil, liderlik vasıflarıyla da öne çıktı. Kyle Walker'ın ayrılışının ardından takım kaptanlığını üstlenen futbolcu, Premier League'in tüm 38 maçında görev yaptı. Manchester City geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlasa da, FA Cup ve League Cup'ı kazanarak Silva'ya Manchester'daki son hediyelerini verdi.

Real Madrid'in transfer piyasasındaki agresif hamlesi

Florentino Perez, takımın son yıllardaki düşüşünün ardından transfer piyasasında büyük bir hareketlilik sergiliyor. Bernardo Silva, yaz transfer planlarının sadece bir parçası. Goal.com'un yazdığına göre, kulüp Chelsea savunmacısı Marc Cucurella ile çoktan sözleşme imzaladı. Ayrıca Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Inter savunmacısı Denzel Dumfries de Madrid kulübünün yakın hedefleri arasında yer alıyor.

Bu transferler, Real Madrid'in sadece İspanya'nın değil, Avrupa'nın tahtını geri alma konusundaki ciddi kararlılığını gösteriyor. Jose Mourinho, ikinci Madrid görevine dünyanın en çok yönlü ve yaratıcı oyun kurucularından biriyle başlıyor. Barcelona ve Atletico Madrid gibi rakipler de Silva ile ilgilense de, yarışın galibi sonunda Madrid'in ana kulübü oldu.