Trent Alexander-Arnold Neden İngiltere Milli Takımı'nın Dışında Kalıyor? Carragher Sebebini Açıkladı

İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde kadroda değişiklikler yapmış olsa da, Real Madrid savunmacısı Trent Alexander-Arnold'dan bir kez daha vazgeçti. Sakatlanan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah'ın kadroya çağrılması birçok kişi tarafından sorgulandı. Özellikle dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olarak kabul edilen futbolcunun prestijli turnuvanın dışında kalması uzmanların dikkatini çekti. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Liverpool efsanesi ve tanınmış uzman Jamie Carragher, Sky Sports yayınında bu durumla ilgili görüşlerini paylaşarak Thomas Tuchel'in tercihini taktiksel bakış açılarıyla açıkladı. Carragher'a göre, Alman teknik adam savunma hattında yaratıcılıktan ziyade istikrar ve disipline öncelik veriyor. Bu durum, Alexander-Arnold gibi hücumcu tarzda futbolcular için milli takım kapılarının kapalı kalmasına neden olabilir.

Taktik Tercih: Savunma Yaratıcılıktan Daha Önemli

Carragher, Thomas Tuchel'in takımında saf sağ beklerden ziyade, merkezde de oynayabilen çok yönlü ve savunma yeteneği güçlü oyuncular görmek istediğini vurguladı. Goal.com'un haberine göre, teknik direktörün bu kararı kendi oyun felsefesinden kaynaklanıyor. Tuchel, bek oyuncularının hücumda kreatif bir merkez olmasını değil, geleneksel savunma görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmesini talep ediyor.

"Trent'in kendine has özelliklerini iyi biliyoruz. Real Madrid onu tam da bu yönleri için transfer etti, Liverpool taraftarları da tam olarak bu yüzden gidişine üzüldü. Ancak Tuchel, onun olumlu yönlerinden ziyade savunmadaki eksikliklerine daha fazla odaklanıyor gibi görünüyor. Oyun tarzı, Klopp veya Real Madrid sistemindeki gibi Trent'in güçlü yanlarını ön plana çıkarmıyor", diyor Carragher.

Uzmana göre, İngiltere Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü kadroyu oluştururken bireysel yıldızların becerilerinden ziyade, takım dayanışmasına ve savunma sağlamlığına vurgu yapıyor. Trevoh Chalobah'ın seçilmesi de Tuchel'in kendi sistemine uygun, daha "işçi" karakterli futbolculara güvendiğini doğruluyor. Bu durum, Alexander-Arnold gibi yüksek tekniğe sahip ancak savunmada hata yapabilen oyuncular için dezavantaj yaratıyor.

Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'e transferi dünya çapındaki prestijini daha da artırmış olsa da, milli takımdaki kariyeri bir durgunluk dönemi yaşıyor. Carragher'a göre, teknik direktör kalite ve yetenekten ziyade takım ruhunu ve taktiksel dengeyi ön plana koymuş. Bu kararın İngiltere'nin gelecek turnuvadaki sonuçlarını nasıl etkileyeceği ise uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açıyor.