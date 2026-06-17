Thomas Tuchel ve İngiltere: 2026 Dünya Kupası Öncesi Kadro Tartışmaları

İngiltere milli takımının yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası başlangıcı öncesinde zorlu seçimlerle karşı karşıya. Dallas'ta Hırvatistan'a karşı oynanacak açılış maçı öncesinde, uzman ismin ana kadronun birkaç pozisyonu için nihai kararını vermesi gerekiyor. Goal.com'un analiz verilerine göre Tuchel, şu anda 14-15 futbolcu arasından en uygun olanları seçmeye çalışıyor. Goal.com haberi veriyor.

Şu anda takımın sol ve sağ kanat hücumları, ofansif orta saha ve merkez defans hattında kimlerin sahaya çıkacağı en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle merkez defansta John Stones ile birlikte Ezri Konsa'nın seçilmesi beklenmedik bir karar olarak değerlendiriliyor. Bu tercihin birçok uzman arasında çeşitli sorular uyandırması kaçınılmaz.

Hücum hattındaki sorunlar ve beklenmedik adaylar

Sağ kanatta Bukayo Saka ana aday olmalıydı ancak Arsenal kanat oyuncusu şu anda Aşil tendonu sakatlığıyla mücadele ediyor. Bu durum Tuchel'i diğer seçenekleri değerlendirmeye zorluyor. Merkez orta sahada Jude Bellingham gibi bir yıldız olmasına rağmen, teknik direktörün Morgan Rogers'a olan ilgisi de belirgin. Sol kanatta ise Anthony Gordon ve Marcus Rashford birbiriyle rekabet ediyor.

Kale hattında ise istikrarın korunması bekleniyor. Jordan Pickford kulüp düzeyinde eleştirilse de, milli takım formasıyla her zaman güvenilir bir performans sergiliyor. 2018'den bu yana penaltı serilerinde yaptığı dört kurtarış, son 22 yıldaki tüm seleflerinin sonuçlarının iki katıdır. Pickford sadece şutları kurtarmada değil, aynı zamanda oyunu kurma ve liderlik yetenekleriyle de Tuchel'in güvenini kazanmış durumda.

Kadro dengesi ve stratejik seçimler

Uzmanlara göre Tuchel için en önemlisi takımda dengeyi korumak. Hırvatistan gibi deneyimli bir takıma karşı mücadelede defanstaki herhangi bir hata pahalıya mal olabilir. Bu nedenle Ezri Konsa'nın ilk 11'e dahil edilmesi taktiksel açıdan bir risk olarak görülüyor.

Ayrıca, hücum gücünü artırmak amacıyla Anthony Gordon'ın sol kanatta tercih edilmesi, İngiltere oyununa hız ve agresiflik katabilir. Bukayo Saka'nın fiziksel durumu tamamen düzelene kadar onu yedek kulübesinde tutmak ve turnuvanın sonraki aşamaları için saklamak mantıklı bir karar gibi görünüyor.

Genel olarak, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısı, Tuchel'in bu beklenmedik ve cesur kararlarının ne kadar haklı çıkacağına bağlı olacak. Hırvatistan maçı sadece gruptaki durumu değil, aynı zamanda yeni teknik direktör yönetimindeki takımın genel moralini de belirleyecek.