Slowtech Devrimi: İnsanlar Neden Modern Akıllı Telefonları Bırakıp Eski Cihazlara Dönüyor?

·5·Teknoloji
Slowtech Devrimi: İnsanlar Neden Modern Akıllı Telefonları Bırakıp Eski Cihazlara Dönüyor?

Modern teknoloji dünyası benzeri görülmemiş bir hızla gelişerek hayatımızın her alanını dijitalleştirdi. Ancak son zamanlarda kullanıcılar arasında ters bir eğilim olan "slowtech" (yavaş teknoloji) hareketi güçleniyor. İnsanlar sürekli bildirimlerden, sonsuz içerikten ve algoritmaların baskısından yorulup, bilinçli bir şekilde basit ve işlevselliği sınırlı eski cihazlara dönmeyi tercih ediyorlar. Techcrunch.com haberi veriyor.

Yakın zamanda New York metrosunda ortaya çıkan devasa bir iPod Shuffle reklam posteri birçok kişiyi şaşırttı. Bu cihazın tasarımcısı ve iPod kurucularından biri olan Tony Fadell, TechCrunch'a verdiği röportajda, yirmi yıl önceki ürününün bugün "ekran süresi sıfır" sloganıyla tanıtıldığını görünce hayrete düştüğünü belirtti. Ona göre bu durum, teknolojik doygunluğun açık bir işaretidir.

Dijital yorgunluk ve "sürtünme" ihtiyacı

Günümüzde akıllı telefonlar neredeyse her şeyi yapabiliyor: yemek sipariş etmekten randevu ayarlamaya kadar. Ancak bu kolaylık, beraberinde sürekli bir bağlılık ve yorgunluk getirdi. Back Market pazarlama direktörü Joy Howard'a göre, insanlar hayatlarının her dakikasını optimize etmekten yoruldu. Artık teknolojiden daha fazla fayda değil, huzur ve odaklanma imkanı bekliyorlar.

İlginç olan şu ki, modern kullanıcılar eskiden teknolojinin bir eksikliği olarak görülen "friction" (sürtünme), yani sürecin biraz karmaşık olmasını artık bir avantaj olarak görüyor. Örneğin, iPod ile müzik dinlemek için cihazı bilgisayara bağlamak ve şarkıları manuel olarak yüklemek gerekir. Bu süreç, kullanıcının seçimlerini takdir etmesine ve algoritmanın önerdiğini değil, gerçekten istediği müziği bilinçli olarak dinlemesine olanak tanır.

Retro cihazların yeni çağı

Akıllı telefonsuz dünyayı görmemiş olan genç nesil arasında şu cihazlara olan talep keskin bir şekilde arttı:

  • Kablolu kulaklıklar — Bluetooth bağlantı sorunlarından uzak ve estetik açıdan çekici;
  • Eski dijital fotoğraf makineleri — fotoğrafları anında sosyal medyaya yükleme imkanı olmadığı için sürecin tadını çıkarmaya hizmet eder;
  • Retro oyun konsolları — reklamlar ve ücretli içerikler olmadan saf bir oyun deneyimi sunar;
  • CD çalarlar ve vinil plaklar — müziği fiziksel olarak hissetme imkanı verir.
Bu eğilim sadece bir nostalji değil, aynı zamanda insan dikkatini koruma çabasıdır. Eski kameralar Instagram story yükleyemez, retro oyunlar kumar reklamlarıyla sizi rahatsız etmez, iPod ise size hoşunuza gidebilecek olanı değil, gerçekten sevdiğiniz müziği çalar.

Eski JAMDAT kurucusu Austin Murray'in hatırladığına göre, 2000'lerin başında insanlar telefonda oyun oynama fikrine gülüyorlardı. Bugün ise insanlık, o dönemdeki sadeliğe dönmek için milyonlarca dolar harcamaya hazır. Slowtech hareketi bize teknolojinin hayatımızı yönetmemesi gerektiğini, aksine teknolojiyi ne zaman ve nasıl kullanacağımıza bizim karar vermemiz gerektiğini hatırlatıyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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