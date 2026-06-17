Yapay Zekanın Yeni Sınırı: Robotları Eğitmek İçin Veri Yetersizliği

OpenAI dahil yapay zeka (AI) alanındaki devler, dikkatlerini yeniden robotik yönüne çevirmeye başladı. Ancak bu yolda beklenmedik bir engel ortaya çıktı: Robotların fiziksel dünyada hareket etmeyi öğrenmesi için gerekli olan kaliteli veri tabanı neredeyse mevcut değil. Metin modelleri (LLM) internetteki açık veriler sayesinde gelişmişken, robotlar için fiziksel etkileşimi yansıtan özel veri setlerine ihtiyaç duyuluyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu boşluğu doldurmak amacıyla XDOF girişimi faaliyetlerine başladı. Şirket, robotik için veri toplama, bunları sınıflandırma ve sistemleştirme işleriyle uğraşıyor. TechCrunch'ın haberine göre yeni proje; Thrive Capital, Spark Capital ve a16z gibi prestijli fonlardan 70 milyon dolar yatırım almayı başardı. Bu kaynaklar, robotlar için "dijital ders kitapları" oluşturmaya yönlendirilecek.

Veri Kıtlığı ve Yeni Çözümler

Şu anda robotları eğitmek için kullanılan YouTube videoları veya basit görüntüler, fiziksel dünyanın karmaşıklığını tam olarak yansıtamıyor. XDOF kurucusu Philip Wu, AI alanındaki bir sonraki büyük sorunun çipler veya modeller değil, tam olarak veri yetersizliği olacağını vurguluyor. Robot kollarının nesneleri nasıl tutacağı, onları nasıl hareket ettireceği ve çeşitli engelleri nasıl aşacağı konusundaki kesin veriler olmadan mükemmel bir robot yaratılamaz.

XDOF ekibi şu anda aralarında dünyanın önde gelen AI laboratuvarlarının da bulunduğu yaklaşık 20 müşteriyle çalışıyor. Şirket sadece veri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda veri temizleme ve anotasyon (etiketleme) hizmetleri de sunuyor. Bu süreç, robotların kendi hatalarından ders çıkarmasına ve fiziksel hareketleri daha doğru gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

ABC Projesi ve Akademik İş Birliği

Şirket, faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak UC Berkeley üniversitesi ile iş birliği içinde ABC adı verilen büyük bir veri tabanını duyurdu. Bu set şunları içeriyor:

130 binden fazla robot manipülasyon yörüngesi;

300 saatlik simülasyon süreçleri;

100 saatlik pratik değerlendirme sonuçları.

Bu ölçekteki bir veri tabanı daha önce bilimsel çevreler için açık değildi. Bu tür projeler, Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem taşıyor. Gelecekte üretim ve hizmet sektörlerinde robot kullanımının artması beklenirken, böyle bir teknolojik altyapının varlığı robotların maliyetinin düşmesine ve yaygınlaşmasına hizmet edecektir.

Özetle, OpenAI ve diğer büyük şirketlerin robotik yarışına dönmesiyle, XDOF gibi "veri tedarikçileri" endüstrinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Fiziksel AI sadece bir yazılım değil, gerçek dünyayla uyum içinde çalışan karmaşık bir sistemdir.