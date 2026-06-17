Yapay Zekanın Yeni Sınırı: Robotları Eğitmek İçin Veri Yetersizliği

·5·Teknoloji
Yapay Zekanın Yeni Sınırı: Robotları Eğitmek İçin Veri Yetersizliği

OpenAI dahil yapay zeka (AI) alanındaki devler, dikkatlerini yeniden robotik yönüne çevirmeye başladı. Ancak bu yolda beklenmedik bir engel ortaya çıktı: Robotların fiziksel dünyada hareket etmeyi öğrenmesi için gerekli olan kaliteli veri tabanı neredeyse mevcut değil. Metin modelleri (LLM) internetteki açık veriler sayesinde gelişmişken, robotlar için fiziksel etkileşimi yansıtan özel veri setlerine ihtiyaç duyuluyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu boşluğu doldurmak amacıyla XDOF girişimi faaliyetlerine başladı. Şirket, robotik için veri toplama, bunları sınıflandırma ve sistemleştirme işleriyle uğraşıyor. TechCrunch'ın haberine göre yeni proje; Thrive Capital, Spark Capital ve a16z gibi prestijli fonlardan 70 milyon dolar yatırım almayı başardı. Bu kaynaklar, robotlar için "dijital ders kitapları" oluşturmaya yönlendirilecek.

Veri Kıtlığı ve Yeni Çözümler

Şu anda robotları eğitmek için kullanılan YouTube videoları veya basit görüntüler, fiziksel dünyanın karmaşıklığını tam olarak yansıtamıyor. XDOF kurucusu Philip Wu, AI alanındaki bir sonraki büyük sorunun çipler veya modeller değil, tam olarak veri yetersizliği olacağını vurguluyor. Robot kollarının nesneleri nasıl tutacağı, onları nasıl hareket ettireceği ve çeşitli engelleri nasıl aşacağı konusundaki kesin veriler olmadan mükemmel bir robot yaratılamaz.

XDOF ekibi şu anda aralarında dünyanın önde gelen AI laboratuvarlarının da bulunduğu yaklaşık 20 müşteriyle çalışıyor. Şirket sadece veri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda veri temizleme ve anotasyon (etiketleme) hizmetleri de sunuyor. Bu süreç, robotların kendi hatalarından ders çıkarmasına ve fiziksel hareketleri daha doğru gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

ABC Projesi ve Akademik İş Birliği

Şirket, faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak UC Berkeley üniversitesi ile iş birliği içinde ABC adı verilen büyük bir veri tabanını duyurdu. Bu set şunları içeriyor:

  • 130 binden fazla robot manipülasyon yörüngesi;
  • 300 saatlik simülasyon süreçleri;
  • 100 saatlik pratik değerlendirme sonuçları.
Bu ölçekteki bir veri tabanı daha önce bilimsel çevreler için açık değildi. Bu tür projeler, Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem taşıyor. Gelecekte üretim ve hizmet sektörlerinde robot kullanımının artması beklenirken, böyle bir teknolojik altyapının varlığı robotların maliyetinin düşmesine ve yaygınlaşmasına hizmet edecektir.

Özetle, OpenAI ve diğer büyük şirketlerin robotik yarışına dönmesiyle, XDOF gibi "veri tedarikçileri" endüstrinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Fiziksel AI sadece bir yazılım değil, gerçek dünyayla uyum içinde çalışan karmaşık bir sistemdir.

RobotikYapay ZekaXDOFOpenAITeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

DeepL, Mixhalo Startup'ını Satın Aldı: Canlı Çeviri Alanında Yeni Bir DönemDeepL, Mixhalo Startup'ını Satın Aldı: Canlı Çeviri Alanında Yeni Bir DönemBugün, 14:59Amazfit Cheetah 2 Ultra: Dağlık Alanlar ve Ultramaratonlar İçin Özel Akıllı SaatAmazfit Cheetah 2 Ultra: Dağlık Alanlar ve Ultramaratonlar İçin Özel Akıllı SaatBugün, 14:59Google, altı yıllık aradan sonra Gemini yapay zekalı yeni akıllı hoparlörünü tanıttıGoogle, altı yıllık aradan sonra Gemini yapay zekalı yeni akıllı hoparlörünü tanıttıBugün, 14:58Kanada Emeklilik Fonu Hindistan'ın AI Altyapısına 741 Milyon Dolar YatırdıKanada Emeklilik Fonu Hindistan'ın AI Altyapısına 741 Milyon Dolar YatırdıBugün, 14:57Yapay Zeka Hatalarına Sınır Getiriliyor: Pramaana Labs 27 Milyon Dolar Yatırım AldıYapay Zeka Hatalarına Sınır Getiriliyor: Pramaana Labs 27 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 14:27Rusya'da Gmail ve Apple ID ile Yetkilendirme Kuralları SıkılaştırıldıRusya'da Gmail ve Apple ID ile Yetkilendirme Kuralları SıkılaştırıldıBugün, 14:27
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor