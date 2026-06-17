Jude Bellingham'ın Sahadaki Duyguları: Real Madrid Yıldızı Neden Değişmemeli?

Real Madrid ve İngiltere milli takımının ana yıldızlarından biri olan Jude Bellingham, sahadaki tutkulu hareketleri ve zaman zaman takım arkadaşlarına veya hakemlere karşı gösterdiği tepkileriyle sık sık eleştirilerin odağında yer alıyor. Ancak uzmanlara ve eski futbolculara göre, onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapan şey tam da bu karakter. Eğer bu duygularını dizginlemeye başlarsa, bu durum oyununa daha fazla zarar verebilir. Goal.com haberi veriyor.

İngiltere milli takımının eski kalecisi David James, Goal.com'a verdiği röportajda Bellingham'ın davranışları hakkındaki tartışmalara değindi. James'e göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sahadaki "patlamaları" takım için bir sorun değil, aksine galibiyete olan sonsuz açlığın bir göstergesi. James, takım arkadaşlarının Jude'un bu tavrını çoktan kabullendiğini belirtti.

Kazanan Psikolojisi ve Saha Dışındaki İmaj

İşin ilginç yanı, Jude Bellingham'ın saha dışında oldukça sakin ve nazik davranması. Birminghamlı genç yıldız, her zaman samimi gülümsemesiyle dikkat çekiyor. Ancak saha çizgisine adım attığı anda tamamen başka bir insana, gerçek bir "Galactico"ya dönüşüyor. Kendisinden de yanındaki arkadaşlarından da %100 performans bekleyen doğuştan bir lider.

Bellingham'ın yüksek standartları koruma çabaları, bazen takım arkadaşlarına yönelik sert sözler veya hakem kararlarına karşı memnuniyetsizlik şeklinde ortaya çıkıyor. Hatta Thomas Tuchel, bir keresinde futbolcunun annesinin bile oğlunun bazı hareketlerini biraz kaba bulduğunu söylemişti. Buna rağmen, futbolcu hatalarının farkında ve gerektiğinde özür dilemeyi biliyor.

Rekabet ve 2026 Dünya Kupası

Şu anda İngiltere milli takımında 10 numara pozisyonu için rekabet oldukça güçlü. Phil Foden, Cole Palmer ve Morgan Gibbs-White gibi yetenekler olmasına rağmen, Bellingham kritik anlarda oyunu kontrol altına alma yeteneğiyle ayrışıyor. Euro 2024'teki meşhur "başka kim?" (who else) sevinçli golü buna açık bir örnektir.

David James'e göre, Bellingham'ın hareketleri Jordan Pickford'un davranışlarına benzetilebilir. Birçok kişi kalecinin sahadaki bağırmalarını sevmeyebilir ancak takım bunu doğru karşılıyor. Aynı şekilde, Real Madrid ve İngiltere milli takımı üyeleri de Bellingham'ın duygularının arkasında tek bir amacın, yani galibiyetin yattığını çok iyi anlıyorlar.

Sonuç olarak, Jude Bellingham'ın sahadaki duygusuz ve sakin bir futbolcuya dönüşmesi, oyunundaki "ateşi" söndürebilir. 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımı için tam da böyle bir galibiyet ruhuyla donanmış bir lidere hayati derecede ihtiyaç var.