Amazfit Cheetah 2 Ultra: Dağlık Alanlar ve Ultramaratonlar İçin Özel Akıllı Saat

·34·Teknoloji
Amazfit Cheetah 2 Ultra: Dağlık Alanlar ve Ultramaratonlar İçin Özel Akıllı Saat

Akıllı cihazlar pazarında kendine yer edinmiş olan Amazfit markası, yeni amiral gemisi Cheetah 2 Ultra modelini tanıttı. Bu gadget sadece günlük bir aksesuar değil, aynı zamanda karmaşık rölyefli dağlık alanlarda koşu yapan ve ekstrem ultramaratonlarla uğraşan profesyonel sporcular için özel bir araç olarak geliştirildi. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni model Mayıs ayında küresel pazardalebü yapmıştı ve şimdi BDT bölgesi pazarlarına da giriş yapıyor. Cihazın temel özelliği; yüksek irtifalardaki basınç değişikliklerine, beklenmedik iklim koşullarına ve uzun süreli fiziksel aktivitelere dayanıklı olarak tasarlanmış olmasıdır.

Dayanıklı Gövde ve Gelişmiş Ekran

Amazfit Cheetah 2 Ultra gövdesi beşinci sınıf titanyumdan üretilmiştir; bu da hem hafifliği (ağırlığı sadece 52 gram) hem de olağanüstü dayanıklılığı sağlar. Cihaz ekranı, çizilmelere karşı dayanıklı safir cam ile korunmaktadır. 1,5 inçlik AMOLED ekran ise 3000 nit'e kadar rekor düzeyde parlaklığa sahip olup, dik güneş ışığı altında bile verilerin rahatça okunmasına olanak tanır.

Teknik olarak saat, 780 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Üreticinin belirttiğine göre cihaz, normal kullanım modunda 30 güne kadar, GPS sistemi sürekli açıkken ise 60 saate kadar şarj ömrü sunabiliyor. Bu değer, birkaç gün süren maraton katılımcıları için oldukça kritiktir.

Sporcular İçin Geniş İmkânlar

Saatin yazılımı 180'den fazla spor modunu içeriyor. Özellikle engebeli arazilerde koşu (trail running) modu dikkat çekici: sistem sadece mesafeyi değil, aynı zamanda yolun eğimini ve direnç seviyesini de hesaba katarak vücuda binen gerçek yükü hesaplıyor.

  • Altı uydu sistemini destekleyen hassas GPS;
  • Kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı ve vücut sıcaklığı sensörleri;
  • 64 GB dahili hafıza (müzik ve haritalar için);
  • Suya ve toza karşı tamamen korumalı gövde.
Özbek spor tutkunları için de bu gadget ilgi çekici olabilir, çünkü ülkemizde son yıllarda dağlık alanlarda düzenlenen maratonlar popülerleşmektedir. Cheetah 2 Ultra gibi cihazlar, bu tür zorlu koşullarda sporcunun sağlığını izlemeye ve yönünü kaybetmemeye yardımcı olur.

Şu anda bu akıllı saat, bölgesel pazarlarda yaklaşık 515-520 ABD doları civarındaki fiyatlarla satışa sunuluyor. Dayanıklılığı ve fonksiyonelliği ile Garmin ve Apple Watch Ultra gibi daha pahalı rakiplere güçlü bir alternatif olabilir.

AmazfitCheetah 2 UltraAkıllı SaatTeknolojiSpor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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