DeepL, Mixhalo Startup'ını Satın Aldı: Canlı Çeviri Alanında Yeni Bir Dönem

·30·Teknoloji
DeepL, Mixhalo Startup'ını Satın Aldı: Canlı Çeviri Alanında Yeni Bir Dönem

Popüler metin çeviri servisi DeepL, ses teknolojilerini geliştirme yolunda önemli bir adım attı. Şirket, canlı etkinlikler ve konferanslar için sesli aktarım ve gerçek zamanlı çeviri hizmetleri sunan Mixhalo startup'ını satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma, DeepL için sadece yeni teknolojik imkanlar değil, aynı zamanda ABD pazarında genişlemek için stratejik bir sıçrama tahtası görevi görecek. Techcrunch.com haber veriyor.

Mixhalo startup'ı, 2016 yılında Incubus grubu gitaristi Mike Einziger ve kemancı Ann Marie Simpson-Einziger tarafından kuruldu. Proje başlangıçta konserlerde hayranlar için ses kalitesini artırmayı hedefliyordu, ancak zamanla spor müsabakaları ve büyük toplantılarda gerçek zamanlı sesli refakat sistemine dönüştü. Startup, faaliyetleri süresince Fortress Investment ve Founders Fund gibi büyük yatırımcılardan 39 milyon doların üzerinde yatırım çekmeyi başardı.

Teknolojik Entegrasyon ve Yapay Zeka

Mixhalo CEO'su Vik Singh'e göre, şirket uzun süredir temel çeviri sağlayıcısı olarak DeepL teknolojilerini kullanıyordu. TechCrunch'a verdiği röportajda, DeepL ile iş birliğinin doğal bir şekilde geliştiğini ve iki şirket arasındaki benzerliklerin —toplantılar için sesli çeviri, belge yönetimi ve canlı etkinlikler— birleşme kararını kolaylaştırdığını vurguladı.

DeepL uzun süredir metin çevirisi konusunda Google Translate gibi devlerle rekabet etse de, son yıllarda sesli AI konusuna büyük önem veriyor. Özellikle 2024 yılında şirket, 33'ten fazla dilde sesten metne (voice-to-text) dönüştürme fonksiyonunu devreye almıştı. Nisan ayında ise çok dilli toplantılar için tasarlanmış sesten sese (voice-to-voice) çeviri sistemi tanıtıldı.

Canlı Etkinlikler ve Yeni Ofis

DeepL CEO'su Jarek Kutylowski, Mixhalo teknolojilerinin şirket için hem hazır bir çözüm hem de bir pazarlama aracı olacağını belirtti. Bu sistem sayesinde konferans katılımcıları, akıllı telefonları üzerinden konuşmacının hitabını kendi ana dillerinde, herhangi bir gecikme olmadan dinleyebilecekler. Bu, özellikle uluslararası zirveler ve iş forumları için oldukça kritiktir.

Bu anlaşmanın bir diğer önemli yönü ise, San Francisco merkezli Mixhalo tabanlı olarak DeepL'in Bay Area bölgesindeki yeni ofisini açacak olmasıdır. Bu, şirketin ABD'deki operasyonlarını genişletmesine ve yerel yetenekleri çekmesine olanak tanıyacak. Şu anda DeepL, piyasada Wordly AI ve Palabra gibi rakiplerle mücadele ediyor, ancak Mixhalo ile birleşmenin ona canlı ses alanında önemli bir üstünlük sağlaması bekleniyor.

Özbek kullanıcılar için de DeepL teknolojileri yabancı değil. Servis henüz Özbekçeyi tam olarak desteklemese de, yüksek kaliteli çeviri algoritmaları birçok yerel uzman tarafından İngilizce ve Rusça arasındaki iletişimde yaygın olarak kullanılıyor. Gelecekte DeepL'in ses teknolojilerinin gelişimi, uluslararası etkinliklerde dil engellerini aşmada temel çözüm haline gelebilir.

DeepLMixhaloYapay ZekaÇeviriTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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