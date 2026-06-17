Dünya Kupası final aşamasının başlaması, futbol dünyasına sadece parlak maçlar değil, aynı zamanda beklenmedik hararetli tartışmalar da getiriyor. Özellikle "Mundial" 1. tur kapsamında oynanan Ürdün ve Avusturya milli takımları arasındaki karşılaşma (1:3) Avrupa devinin galibiyetiyle sonuçlansa da, sahadaki mücadele taraftarlarda büyük bir iz bıraktı.

Asya temsilcileri büyük turnuvaya mağlubiyetle başlamış olsa da, Ürdün milli takımının teknik direktörü Jamol Sellami basın toplantısında öğrencilerinin çabasını takdir etti ve kaybedilen maçın gerçek nedenlerine değindi.

«Çocukların gösterdiği cesaretle gurur duyuyorum»

Deneyimli teknik adam, maç sonrası düzenlenen resmi basın toplantısında, tablodaki skorun sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını ve takımının sergilediği anlamlı oyundan çok memnun kaldığını gizlemedi:

«Bence kaydedilen nihai sonuç, Ürdünlü futbolcuların sahada sergilediği devasa ve zorlu çalışmayı tam olarak ifade etmiyor. Şahsen öğrencilerimin gösterdiği hırslı oyundan çok memnunum ve onlarla içtenlikle gurur duyuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, turnuva başlamadan önce hiç kimse bizden bu kadar büyük bir cesaret, sahada inisiyatif alma ve ortaya çıkan tehlikeli pozisyonları etkili kullanma yeteneği beklemiyordu».

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla karşılaşmanın temel sonuçlarını, teknik direktörün takdir ettiği rakip yıldızları ve onların sahadaki istatistiklerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Ürdün Milli Takımı'nın durumu Avusturya Milli Takımı'nın üstünlüğü Şampiyon rakibin futbolcuları Yıldızların maçtaki performansı • Sonuç oyuna uygun değildi

• Yüksek cesaret ve inisiyatif

• Teknik direktör takımıyla gurur duyuyor • Genel skor: 3:1

• Avrupa devinin tecrübesi

• İlk turda kritik 3 puan • David Alaba («Real Madrid»)

• Konrad Laimer («Bayern Munich») • Gol veya asist kaydetmediler

• Alaba 59. dakikada oyundan alındı

«Rakip kadrodaki dev kulüp yıldızları farkı yarattı»

Ayrıca Ürdün teknik direktörü, Avrupalılara karşı oynanan maçta neden puan alınamadığını rakip kadrodaki oyuncuların yüksek seviyesiyle (klasıyla) açıkladı:

«Avusturya milli takımını yenemedik çünkü kadrolarında dünya futbolunda söz sahibi olan dev kulüplerin temsilcileri var. Özellikle Real Madrid savunmacısı David Alaba ve Bayern Munich orta saha oyuncusu Konrad Laimer gibi yıldızların sahada olması rakibe ek avantaj sağladı. Tam olarak bu seviyedeki futbolcuların varlığı maçın kaderini belirledi».

Dikkat çekici nokta şu ki, Sellami mağlubiyette bu iki yıldızı temel faktör olarak gösterse de, bu karşılaşmada Konrad Laimer ve David Alaba herhangi bir etkili aksiyonla (gol veya asist) öne çıkmadılar. Ayrıca "Kraliyet Kulübü" üyesi Alaba, en iyi oyununu sergileyemediği için maçın 59. dakikasında başka bir futbolcuyla değiştirildi.

Zamin spor yorumcularının sonucu: Ürdün milli takımı mağlup olsa da, Asya futbolunun gücünü ve Avrupa devlerine karşı korkusuzca oynanabileceğini kanıtladı. Teknik direktörün kendi takımını savunması ve rakip yıldızlara vurgu yapması, şüphesiz sonraki turlar öncesinde futbolculara moral desteği olacaktır. Asya temsilcilerine sonraki maçlarda başarılar dileriz!

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