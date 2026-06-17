Fizikte Devrim: Bilim İnsanları İlk Kez Toryum-229 Tabanlı Nükleer Saat Geliştirdi

·4·Teknoloji
Fizikte Devrim: Bilim İnsanları İlk Kez Toryum-229 Tabanlı Nükleer Saat Geliştirdi

Modern fizik dünyasında uzun zamandır beklenen büyük teknolojik kırılma gerçekleşti: iki bağımsız araştırmacı grup, ilk kez çalışır durumda bir nükleer saat oluşturmayı başardı. Bu keşfin, zaman ölçüm hassasiyetini tamamen yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. ixbt.com verilerine göre, bu başarı Çin'deki Xinhua Üniversitesi ve Avusturya'daki Viyana Kuantum Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi bilim insanları tarafından kaydedildi. Ixbt.com haberi veriyor.

Günümüzde dünyanın en hassas zaman ölçerler atom saatleridir. Bunlar, zamanı atomun elektron kabuklarındaki geçiş frekansları aracılığıyla hesaplar. Ancak yeni geliştirilen nükleer saat prensip olarak farklıdır: atom çekirdeğinin kendisinde, yani proton ve nötronların enerji seviyeleri arasındaki geçişlere dayanır. Bu yöntem, çekirdek elektron kabuklarına göre çok daha güçlü korunduğu için dış elektrik ve manyetik alanların etkilerine karşı dayanıklılığı ile öne çıkar.

Toryum-229 izotopunun özelliği

Nükleer saatin geliştirilmesinde temel nesne olarak toryum-229 izotopu seçildi. Bu elementin özelliği, çekirdeğindeki enerji geçiş sürecinin diğer elementlere göre çok daha düşük enerjiye sahip olmasıdır. Bu durum, sürecin lazer ışınımı yardımıyla uyarılmasına olanak tanır. Diğer hemen hemen tüm çekirdekler için böyle bir sonuca ulaşmak çok yüksek enerji gerektirdiğinden imkansız kabul ediliyordu.

Ancak teknolojik süreç kolay geçmedi. Temel sorun, 148 nanometre dalga boyundaki spektrumda çalışma gerekliliğiydi. Bu aralıkta lazer ışınımını kararlı bir şekilde yönetmek son derece karmaşık bir görevdir. Çinli ve Avrupalı bilim insanları, toryum-229 çekirdeklerini kalsiyum florür (CaF2) kristallerine yerleştirip onları vakumlu ultraviyole lazer ile ışınlayarak bu engeli aştılar.

Keşfin pratik önemi

Araştırmalar sırasında elde edilen sonuçlar şaşırtıcı. Beichen Xuan liderliğindeki Çin grubu, lazer frekansını nükleer geçişe "bağlayarak" günde 10 trilyonda bir pay hassasiyetinde bir kararlılık sergiledi. Bu değer, günümüzün en iyi atom saatleriyle rekabet edebilir. Luca Toscani de Col liderliğindeki Avusturyalı bilim insanları ise bu sistemi evrenin gizemli bir parçası olan "karanlık madde"yi aramada kullandılar.

Nükleer saatlerin hayata uygulanması şu alanlarda devrim yaratabilir:

  • Yeni nesil navigasyon sistemlerinin (GPS ve diğerleri) hassasiyetini artırmak;
  • Gravitasyonel alanları ultra yüksek hassasiyetle ölçmek;
  • Fiziğin temel sabitlerinin değişmezliğini test etmek;
  • Standart Model dışındaki yeni fizik etkilerini araştırmak.
Uzmanlara göre nükleer saatler teorik bir kavramdan gerçek bir teknolojiye dönüştü. Gelecekte bu cihazların kompakt hale getirilmesi ve günlük teknolojilere entegre edilmesi planlanıyor. Bu, sadece zamanın hassas ölçümünü değil, aynı zamanda evrenin sırlarını keşfetmede de yeni ufuklar açacaktır.

FizikNükleer SaatTeknolojiBilimKuantum Fiziği
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Slowtech Devrimi: İnsanlar Neden Modern Akıllı Telefonları Bırakıp Eski Cihazlara Dönüyor?Slowtech Devrimi: İnsanlar Neden Modern Akıllı Telefonları Bırakıp Eski Cihazlara Dönüyor?Bugün, 15:28Yapay Zekanın Yeni Sınırı: Robotları Eğitmek İçin Veri YetersizliğiYapay Zekanın Yeni Sınırı: Robotları Eğitmek İçin Veri YetersizliğiBugün, 15:21DeepL, Mixhalo Startup'ını Satın Aldı: Canlı Çeviri Alanında Yeni Bir DönemDeepL, Mixhalo Startup'ını Satın Aldı: Canlı Çeviri Alanında Yeni Bir DönemBugün, 14:59Amazfit Cheetah 2 Ultra: Dağlık Alanlar ve Ultramaratonlar İçin Özel Akıllı SaatAmazfit Cheetah 2 Ultra: Dağlık Alanlar ve Ultramaratonlar İçin Özel Akıllı SaatBugün, 14:59Google, altı yıllık aradan sonra Gemini yapay zekalı yeni akıllı hoparlörünü tanıttıGoogle, altı yıllık aradan sonra Gemini yapay zekalı yeni akıllı hoparlörünü tanıttıBugün, 14:58Kanada Emeklilik Fonu Hindistan'ın AI Altyapısına 741 Milyon Dolar YatırdıKanada Emeklilik Fonu Hindistan'ın AI Altyapısına 741 Milyon Dolar YatırdıBugün, 14:57
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor