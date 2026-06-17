Kanada Emeklilik Fonu Hindistan'ın AI Altyapısına 741 Milyon Dolar Yatırdı

Dünya genelinde yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi, büyük yatırımcıları dijital altyapı pazarına daha aktif bir şekilde girmeye teşvik ediyor. Kanada'nın en büyük emeklilik fonu olan CPP Investments, Hindistan'ın CtrlS veri merkezi operatörüne yaklaşık 741 milyon dolar (70 milyar rupi) tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Bu adım, küresel ölçekteki bulut teknolojileri ve AI altyapısını genişletme yarışında Hindistan'ın konumunun giderek arttığını gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşma şartlarına göre, CPP Investments başlangıçta 423 milyon dolar karşılığında CtrlS şirketinin yüzde 8,2'lik hissesini satın alacak. Kalan 317 milyon dolar ise Hindistan genelinde yüksek kapasiteli (hyperscale) veri merkezleri kurmaya odaklanmış bir ortak girişime yönlendirilecek. Bu yeni yapıda Kanada fonu yüzde 48, CtrlS ise yüzde 52 hisseye sahip olacak.

Dijital Ekonominin Yeni Merkezi

2007 yılında kurulan ve genel merkezi Haydarabad'da bulunan CtrlS, şu anda ülke genelinde 15'ten fazla veri merkezini yönetiyor. Şirket, son yıllarda bulut hizmet sağlayıcılarına ve AI algoritmalarını işleme talebinin keskin artışının ardından kapasitesini hızla genişletiyor. Söz konusu yatırım, şirketin özellikle yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş modern bir altyapı oluşturmasına yardımcı olacak.

Hindistan, günümüzde küresel teknoloji devleri için en cazip yönelimlerden biri haline geldi. Son aylarda Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler bu bölgedeki projelerini duyurdu. CPP Investments temsilcisi Max Biagosch, Hindistan'ın dünyanın en hızlı büyüyen dijital pazarlarından biri olarak fonun küresel stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Küresel Yarış ve Rekabet

Veri merkezleri alanındaki yatırımlar sadece Kanada fonu ile sınırlı kalmıyor. Sektördeki hareketlilik şu rakamlarla da doğrulanıyor:

Blackstone tarafından desteklenen AirTrunk şirketi, 2030 yılına kadar Hindistan'da 30 milyar dolarlık projeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Meta şirketi, Reliance Industries ile iş birliği içinde Gujarat eyaletinde 168 megawatt kapasiteli bir AI merkezi kurmaya başladı.

Uber ve diğer büyük teknoloji platformları da bölgedeki hesaplama kapasitesini artırmak için yatırımlarını çoğaltıyor.

CPP Investments, 2009 yılından beri Hindistan pazarında faaliyet göstermektedir ve bu yılın Mart ayı itibarıyla ülkedeki net varlıkları 20 milyar dolara ulaşmıştır. Fon, 2017'den beri dünya genelinde bir dijital altyapı portföyü oluşturmaktadır. Uzmanlara göre, bu tür büyük yatırımlar sadece bölgesel dijital ekonomiyi değil, aynı zamanda küresel AI ekosistemini de yeni bir aşamaya taşıyacaktır.