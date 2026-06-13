Chicago Fire, Robert Lewandowski ve Leon Goretzka transferi üzerinde çalışıyor

·45·Spor
Chicago Fire, Robert Lewandowski ve Leon Goretzka transferi üzerinde çalışıyor

MLS temsilcisi Chicago Fire, yaz transfer döneminde büyük bir ses getirmeyi planlıyor. ABD kulübü şu anda eski Bayern Münih yıldızları Robert Lewandowski ve Leon Goretzka ile görüşmeler yürütüyor. Barcelona ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Polonyalı forvet, şimdiden Chicago'yu ziyaret etti ve kulüp tesislerini inceledi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, 37 yaşındaki Robert Lewandowski kariyerini okyanus ötesinde sürdürmeye sıcak bakıyor, ancak kendisine Suudi Arabistan kulüplerinden de ciddi teklifler var. Leon Goretzka ile ilgili durum ise biraz daha karmaşık. Almanya milli takımı oyuncusu şu anda Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer alıyor ve birçok Avrupa devi onunla ilgileniyor.

Chicago Fire teknik direktörü Gregg Berhalter takımın hücum hattını güçlendirmek istiyor ancak kadro planlamasında bazı zorluklar yaşanabilir. Takımın ana golcüsü Hugo Cuypers, bu sezon 13 gol atarak MLS All-Star maçına davet edildi. Berhalter'in genellikle tek forvetle oynadığı göz önüne alındığında, Robert Lewandowski ve Cuypers'i aynı anda sahaya sürmek taktiksel sorunlar yaratabilir.

Ayrıca MLS kurallarına göre "Designated Player" (DP) statüsündeki oyuncu sayısı sınırlı. Eğer Chicago Fire her iki yıldızı da kadrosuna katmak isterse, birinin maaş bütçesi sınırlarına uyan standart bir sözleşmeyi kabul etmesi gerekiyor. Daha önce Thomas Müller de Vancouver Whitecaps'e benzer şartlarla katılmıştı.

MLSRobert LewandowskiLeon GoretzkaChicago FireTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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