Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etti

·3·Spor
Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etti

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Almanya milli takımı, turnuvaya çok güvenli bir galibiyetle başladı. E Grubu'nda oynanan Almanya - Curaçao karşılaşması, Almanların 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Houston'daki Houston Stadium'da oynanan maçta Almanya, rakip filelere yedi gol göndererek hücum gücünü sergiledi. Curaçao ise sadece bir kez karşılık verebildi.

Maçın 6. dakikasında Felix Nmecha perdeyi açan golü attı. Erken gelen gol, Almanya'nın oyunu kontrol etmesini ve baskıyı artırmasını sağladı. Ancak Curaçao hızlı bir yanıt verdi; 21. dakikada Livano Comenencia skoru eşitledi.

Bu golden sonra Almanya kontrolü tamamen eline aldı. 38. dakikada Nico Schlotterbeck takımını tekrar öne geçirdi. İlk yarının sonuna doğru Kai Havertz de tabelaya adını yazdırdı. 45. dakikada attığı golle Almanya devre arasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda Almanlar tempoyu düşürmedi, aksine rakip savunma üzerindeki baskıyı artırdı. 47. dakikada Jamal Musiala bir gol daha kaydederek maçın kaderini büyük ölçüde belirledi.

68. dakikada Nathaniel Brown skoru daha da açtı. 78. dakikada Deniz Undav fırsatı değerlendirerek Almanya'nın altıncı golünü attı. Maçın son noktasını ise 88. dakikada Kai Havertz koydu. Böylece golcü oyuncu duble yapmış oldu ve maç 7-1 bitti.

Almanya bu galibiyetle grup aşamasına çok güçlü bir başlangıç yaptı. Takım sadece üç puan almakla kalmadı, aynı zamanda gol averajı konusunda da büyük bir avantaj elde etti.

Curaçao için bu maç zorlu bir sınavdı. İlk yarıda skoru eşitleseler de, Almanya'nın yüksek temposuna ve bireysel yeteneklerine karşı koyamadılar. Yine de Comenencia'nın attığı gol, Curaçao için tarihi ve unutulmaz bir an olarak kalacak.

Grup aşamasının 2. turunda Almanya, Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Curaçao ise Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Almanlar, bir sonraki maçta da galip gelerek play-off yolunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Curaçao için bir sonraki maç hayati önem taşıyor. Eğer takım grupta varlık göstermeye devam etmek istiyorsa, Ekvador karşısında olumlu bir sonuç almak zorunda.

Almanya, Curaçao karşısındaki oyunuyla Dünya Kupası'na ne kadar ciddi geldiğini gösterdi. Yedi gol, farklı oyuncuların skora katkısı ve hücumdaki etkinlik, Alman taraftarlara büyük güven verdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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