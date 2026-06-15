Real Madrid'de efsanevi 4 numaranın yeni sahibi belli oldu

Avrupa futbolunun gerçek bayrak taşıyıcısı Real Madrid, etrafındaki sıcak ve sansasyonel olaylarla dünya spor kamuoyunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Takımda yeni başlayan dönemin ardından, kulüp tarihinde özel sembolik ve kutsal bir öneme sahip olan 4 numaralı formanın yeni sahibinin kim olacağı taraftarlar arasında büyük merak uyandırıyor. Bu ünlü numara, yakın zamana kadar 'Kraliyet Kulübü' ile sözleşmesi sona eren deneyimli Avusturyalı savunmacı David Alaba'ya aitti. Artık Madrid'de yeni nesil temsilcileri, bu onurlu numarayı miras almak için mücadele etmeye başladı.

Genç yeteneklerin savaşı: Dean Huijsen ve Raul Asencio

Tanınmış insider ve deneyimli gazeteci Miguel Angel Diaz'ın bildirdiğine göre, Santiago Bernabeu'nun iki gelecek vaat eden stoperi Dean Huijsen ve Raul Asencio, kulüp yönetimine resmi olarak 4 numara ile oynama isteklerini ilettiler.

Insider bilgilerine göre, şu anda bu ünlü numarayı elde etmek için ana aday ve favori olarak genç ve yetenekli Dean Huijsen görülüyor. Teknik heyet de onun adaylığını onaylama eğiliminde.

Aşağıdaki resmi spor analiz tablosu aracılığıyla Real Madrid'deki efsanevi 4 numaranın tarihini ve takımdaki son önemli değişiklikleri yakından inceleyebilirsiniz:

Formadaki kutsal numara Son sahibi (Sözleşmesi biten) Numaranın eski efsanevi sahipleri Şu anki ana aday Takımın yeni teknik direktörü Değiştirilen eski teknik direktör 4 numara

(Kutsal forma) David Alaba

(Avusturyalı yıldız) • Sergio Ramos

• Fernando Hierro Dean Huijsen

(Yetenekli savunmacı) Jose Mourinho

(13 yıllık aradan sonra) Alvaro Arbeloa

Efsanelerden kalan büyük miras ve Mourinho'nun dönüşü

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki, 4 numara Madrid devi için sadece sıradan bir rakam değil, aynı zamanda gerçek bir liderlik ve yetenek sembolüdür. Yukarıda adı geçen David Alaba'dan önce, bu numara altında yeşil sahada gerçek bir savaşçı olarak tanınan eski kaptan Sergio Ramos ve kulüp tarihinin büyük savunmacısı Fernando Hierro gibi efsanevi futbolcular mücadele ederek Real Madrid'i birçok zafere taşımışlardır.

Madridliler için bir diğer müjdeli haber ise, ünlü ve çok yönlü uzman Jose Mourinho'nun tam 13 yıllık uzun bir aradan sonra yeniden sevdiği kulübüne teknik direktör olarak dönmüş olmasıdır. 'Special One' lakaplı hoca, takım yönetiminde Alvaro Arbeloa'nın yerini aldı. Taraftarlar, özellikle Mourinho liderliğinde genç savunmacıların yeni formayla parlamasını heyecanla bekliyor.

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